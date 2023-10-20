Gaziosmanpaşa’da hafriyat kamyonu 4 aracı çarptı: 1’i ağır 2 kişi yaralı

İstanbul Gaziosmanpaşa’da yokuş aşağıya hızla gelen hafriyat kamyonu park halindeki 4 araca çarptı. Kazada 1’i ağır 2 kişi yaralanırken, olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Gaziosmanpaşa Fevzi Çakmak Mahallesi Şakir Zümre Caddesi’nde meydana geldi. İddialara göre, hafriyat kamyonu şoförü, henüz bilinmeyen bir nedenle hız kesmeden yokuş aşağıya giderken park halindeki 4 araca çarptı.

Kazada kamyon sürücüsü yaralanırken, kazaya karışan araçlardan biriyle bina arasında sıkışan 1 kişi de ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçla bina arasında sıkışan kişi itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. 2 yaralı ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerinde incelemelerini yapan polis ekipleri kazayla ilgili çalışma başlattı.



Yaşananları anlatan Yılmaz Yüksel, “Kamyonetin freni patlıyor. 500-600 metre frensiz geliyor. Bir kamyon yukarıdan hızla geldi. İnsanlara zarar vermesinler diye arkasından hızla koştuk. 5 tane araç pert oldu. Bina da bu şekle geldi. Bir kişi aracın altında kaldı. Sol bacağı kopmuştu. Vahşetti. Biz buradan ambulansa koyduğumuzda ağır yaralıydı. Bu olay cumartesi günü olsaydı katliam olurdu. Öğlen okul çıkışı olsaydı daha farklı olurdu” dedi.