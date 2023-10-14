Gazipaşa Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan Özkan Yılmaz oldu

Ankara'da düzenlenen Gazipaşa Yağlı Güreşleri'nde ASKİ Sporlu Özkan Yılmaz, finalde rakibi İsmail Balaban'ı yenerek başpehlivan oldu.



Bu yıl ASKİ Spor Kulübü Şaban Yılmaz Spor Kompleksi'nde ilk kez düzenlenen ve geleneksel olarak düzenlenecek olan Gazipaşa Yağlı Güreşleri'nde finalde Özkan Yılmaz ve İsmail Balaban karşı karşıya geldi. 26 dakika süren mücadele büyük bir çekişmeye sahne oldu. İsmail Balaban rakibini kündede yakaladı ancak Özkan Yılmaz buna karşılık kündeden kurtulma oyunu olan 'kılçık' hareketiyle rakibini yenerek başpehlivan oldu. Başpehlivan Ali Gürbüz'ün sakatlığı sebebiyle katılamadığı Gazipaşa Yağlı Güreşleri'ne 45 başpehlivan katıldı.

Kürsüye çıkan 1'inci Özkan Yılmaz, 2'nci İsmail Balaban ve 3'üncüler Hamza Köseoğlu ile Menderes Saltık'a madalya ve kupalarını Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş takdim etti. ​Bugün açılışı yapılan Şaban Yılmaz Tesisleri'nin ilk şampiyonu, Şaban Yılmaz'ın yeğeni Özkan Yılmaz oldu.