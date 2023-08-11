Gazipaşa’da çay kenarına bırakılan atıklar alev aldı

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde, çay kenarına bırakılan atıkların bulunduğu alanda yangın çıktı. Ekipler tarafından kontrol altına alınan yangın, dakikalar sonra yeniden başladı. Ekipler, geri dönüp yangına yeniden müdahale etti.

Yangın, saat 21.00 sıralarında Sarıağaç Mahallesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, mahalleden geçen çayın kenarına atılan atıkların bulunduğu alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Alınan ihbarın ardından olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi Gazipaşa İtfaiye Birimi ekipleri sevk edildi.

Yangına müdahale eden ekip, yangını söndürdükten sonra olay yerinden ayrıldı. Ekipler olay yerinden ayrıldıktan dakikalar sonra aynı yerden yeniden alevler yükseldi. Geri dönen ekipler, yangını söndürüp, soğutma çalışması gerçekleştirdi.

Öte yandan, mahalle sakinleri sorumsuz kişiler tarafından çay kenarlarının kirletildiğini ileri sürdü. Sera, inşaat ve ev atıklarının çay kenarına bırakıldığını söyleyen vatandaşlar, bölgede sürekli yangın çıktığını dile getirdiler.