Gazipaşa’da ehliyetsiz ve alkollü sürücüye 30 bin TL ceza

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde polislerin yaptığı denetimde bir motosiklet sürücüsüne ehliyetsiz, kasksız ve alkollü vaziyette araç kullanmaktan, motosiklet sahibine ise ehliyetsiz araç kullandırmaktan toplamda 30 bin TL ceza yazıldı.

Gece saatlerinde Pazarcı Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi Selinus sahil yolu üzerinde denetim yapan Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri ile Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, araçları tek tek durdurarak sorgulama yaptıkları esnada 42 AEL 837 plakalı motosiklete dur ihtarında bulundu. Motosiklet ve sürücü üzerinde sorgulama ve alkol testi yapan ekipler, sürücünün alkollü olduğunu tespit etti.

Alkollü olmasının yanı sıra ehliyetsiz olduğu belirlenen ve kasksız vaziyette trafikte seyreden sürücüye; ehliyetsiz, alkollü ve kasksız vaziyette araç kullanmaktan, motosiklet sahibine de ehliyetsiz araç kullandırmaktan toplamda 30 bin TL cezai işlem uygulandı.