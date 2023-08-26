Gazipaşa’da ticari taksi ile kamyonet çarpıştı: 4 yaralı

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde ticari taksi ile kamyonetin çarpıştığı kazada 2’si yabancı uyruklu 4 kişi yaralandı.





Kaza, saat 15.15 sıralarında Bakılar Mahallesi Fidanlık Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Musa N. idaresindeki 07 AKB 599 plakalı kamyonet ile Selman S.’nin kullandığı 07 UJ 801 plakalı ticari taksi, Sarısu Köprüsü yakınlarında çarpıştı. Kazada kamyonet sürücüsü Musa N. ile ticari taksi sürücüsü Selman S. ve kamyonette yolcu olarak bulunan yabancı uyruklu Muhammed M. ve Abdulmuin E. yaralandı. Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Alınan ihbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, Gazipaşa Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.