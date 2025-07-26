Gazipaşa’da yangınla mücadele eden vatandaş, su tankerinin altında kaldı

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde iki gündür devam eden orman yangınına müdahale sürerken, alevlerle mücadele edilen Doğanca Mahallesi’nde talihsiz bir kaza yaşandı. Motosikletli bir vatandaş, su tankerinin altında kalarak yaralandı.

Olay, saat 11.00 sıralarında Doğanca Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yangın bölgesinde çalışmalara gönüllü olarak destek veren Tufan Y. isimli vatandaş, kullandığı motosikletle, yangına müdahale eden su tankerinin altında kaldı. Kaza sonrası çevredeki vatandaşlar hemen yardıma koştu.

Yaralı motosiklet sürücüsüne, olay yerinde görevli sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı. Hayati tehlikesi bulunmayan Tufan Y., özel bir araçla Gazipaşa Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Sağlık ekipleri ise bölgedeki görevine devam etti.