Gazlı içeceklere zam geldi

Yüksek enflasyon nedeniyle akaryakıt ve temel ihtiyaç ürünleri başta olmak üzere birçok ürüne gelen zam yeni yılda da devam ediyor.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda gazlı içeceklere zam geldiğini duyurdu.

Dündar'ın paylaşımına göre, Cola-Cola, Sprite, Schweppes, Cappy, Fusetea ve Fanta'ya yüzde 11 ile yüzde 25 oranında zam uygulandı.

Gelen zamla birlikte 1 litre Coca-Cola'ın fiyatı 40 TL'ye yükseldi. 1 litrelik Cappy fiyatı ise 50 lira oldu.

Dündar'ın paylaşımı şöyle: