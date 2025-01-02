Gazprom, Ukrayna üzerinden Avrupa'ya sevkiyatı durdurdu: Rusya Dışişleri'nden açıklama!

1 Ocak 2025 ile birlikte Rusya gazının Ukrayna üzerinden Avrupa'ya geçişi durduruldu. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, sürece ilişkin Avrupa devletlerinin yöneticilerini suçladı.

Zaharova, yaptığı açıklamada, 1 Ocak'ta Rus gazının Ukrayna toprakları üzerinden Avrupa’ya geçişinin durdurulduğunu hatırlattı.

Gazprom'un sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirmesine rağmen Ukraynalı yetkililerin Rusya'dan Avrupa ülkelerinin sakinlerine doğal gaz pompalamayı durdurma kararı aldığını vurgulayan Zaharova, Rus enerji sevkiyatının kesilmesinin hem Avrupa’nın ekonomik potansiyelini zayıflattığını hem de Avrupalıların yaşam standartlarını olumsuz etkileyeceğini ifade etti.

"UKRAYNA KRİZİNDEN ABD KARLI ÇIKTI"

Enerji piyasasının yeniden dağıtımından "Ukrayna krizinin de ana sponsoru ABD’nin karlı çıktığını" savunan Zaharova, "Yağmacı stratejilerinin ilk kurbanı, şimdiden Avrupa'nın en büyük ekonomisi Almanya oldu. Almanya, Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hatlarının patlamasından sonra doğal gazı önemli ölçüde daha yüksek fiyatlarla satın almak zorunda kaldı ve en büyük ve efsanevi Alman endüstrilerinden bazılarını kapatmaya başladı" ifadelerini kullandı.

Eskiden ekonomik açıdan başarılı ve bağımsız olan Avrupa Birliği’ndeki diğer ülkelerin de artık "Amerikan himayesinin bedelini ödemek zorunda kalacaklarını" belirten Zaharova, “Rus doğal gaz sevkiyatını durdurmanın sorumluluğu tamamen ABD'ye, kukla Kiev rejimine ve Amerikan ekonomisine mali destek uğruna vatandaşlarının refahını feda eden Avrupa devletlerinin yönetimlerine aittir" diye konuştu.

SEVKİYAT YÜZDE 28 AZALMIŞTI

Gazprom'dan yapılan açıklamada, Rus gazının Ukrayna üzerinden Avrupa'ya sevkiyatına ilişkin anlaşmanın 1 Ocak 2025 itibarıyla sona erdiğini açıklamıştı.

Ukrayna'nın söz konusu anlaşmayı uzatmayı reddettiğine işaret edilen açıklamada, "Gazprom, Ukrayna üzerinden doğal gaz tedarik etme fırsatından mahrum bırakılmıştır. Ukrayna üzerinden Rus doğal gazı sevkiyatı gerçekleştirilmiyor" ifadelerine yer verilmişti.

Ukrayna yönetiminin 2023 sonu için yayımladığı verilere göre, boru hatları ile ülke üzerinden Avrupa'ya taşınan Rus gazı miktarı 2023'te, 2022'ye kıyasla yaklaşık yüzde 28 azalarak 15 milyar metreküpe gerilemişti.

Ukrayna'nın söz konusu sözleşme sayesinde yılda yaklaşık 1 milyar dolar, Gazprom'un ise yılda 3 milyar dolardan fazla gelir elde ettiği tahmin ediliyor.