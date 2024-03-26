Gazprom’un net karı 2023’te yüzde 6,9 azaldı

Rus enerji şirketi Gazprom'un net karı 2023'te önceki yıla göre yüze 6,9 azalarak 696 milyar rubleye (yaklaşık 7,5 milyar dolar) geriledi.

Gazprom'dan yayımlanan rapora göre, şirketin gelirleri 2022'ye kıyasla yüzde 29,6 azalarak 5,6 trilyon rubleye düştü.

Şirketin net karı da 2023'te önceki yıla göre yüzde 6,9 azalarak 696 milyar rubleye geriledi.

Avrupa'da çok sayıda ülke, Ukrayna'daki savaş nedeniyle Rus gazı ithalatını durdurma veya azaltma kararı almıştı.

Rus şirketi, söz konusu pazar kaybını azaltmak için Asya pazarlarına yönelik sevkiyatını artırıyor.



