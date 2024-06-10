Gazze 248 gündür saldırı altında: Can kaybı 37 bin 124'e çıktı

İsrail'in 7 Ekim'den buna yana ablukaya alarak saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 40 artarak 37 bin 124'e yükseldi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 248 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerinde 5 "katliam" gerçekleştirdiği, söz konusu saldırılarda 40 Filistinlinin daha yaşamını yitirdiği, 218 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

YOL KENARLARINDA VE ENKAZLARDA CESETLER VAR

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 37 bin 124'e, yaralı sayısının 84 bin 712'ye yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında cesetlerin bulunduğu ancak sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.