Gazze "açlıktan" ölüyor!

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail'in ablukayla Gazze Şeridi'ne dayattığı açlık sebebiyle insanların bayıldığını ve hayatını kaybettiğini bildirdi.

UNRWA'nın sosyal medya platformu X hesabından yapılan açıklamada, UNRWA personeli de dahil olmak üzere Gazze Şeridi'nde şiddetli açlık ve tükenmişlik nedeniyle insanların baygınlık geçirdiği belirtildi.

İsrail'in sıkı ablukası nedeniyle Gazze Şeridi'nde çocukların ve engelli bireylerin yetersiz beslenmeden dolayı hayatını kaybettiğine işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Gazze'de insanlar aç bırakıldı. İsrail'in yardım girişleri engellediği mart ayından bu yana komşu ülkelerden Gazze'ye giriş için bekleyen UNRWA'ya ait binlerce kamyon var. Hayat kurtaran insani yardımlarımızın ulaşması için ablukanın derhal kaldırılması gerekiyor."

Han Yunus kentinde yetersiz beslenme sorunu yaşayan 14 yaşındaki Filistinli çocuk Abdul Jawad Al Ghalban, yaşamını yitirdi / AA

SON 24 SAATTE 15 KİŞİ AÇLIKTAN ÖLDÜ

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in açlığa sürüklediği Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 4'ü çocuk 15 kişinin daha açlıktan hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana açlıktan ölenlerin sayısının 80'i çocuk olmak üzere 101'e yükseldiği bildirilmişti.

İNSANİ FELAKET YAŞANIYOR

İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı kuşatması altındaki Gazze Şeridi, açlığın yayıldığı, su ve hijyen malzemesinin bulunamadığı insani felaketi yaşıyor.

Başta çocuklar olmak üzere, Gazze Şeridi'nde açlık nedeniyle ölümler artıyor. Yerel ve uluslararası çevreler İsrail'in "açlığı ve susuzluğu silah olarak" kullandığını belirtiyor.

Sivil altyapıyı da tahrip ederek Gazze'nin yüzde 88'ini yıkan İsrail ordusu, sürgün emirleriyle yerinden ettiği Filistinlileri sık sık barındıkları bölgelerde hedef alıyor.

Nüfusu yaklaşık 2,3 milyon olan Gazze'de İsrail saldırıları ve sürgün emirleriyle yerinden edilenlerin sayısının 2 milyona ulaştığı, çok sayıda kişinin defalarca yerinden edildiği belirtiliyor.

Temel malzemelerden yoksun şekilde yerinden edilen Filistinliler, derme çatma çadırlarda veya aşırı kalabalıklar içinde, hijyen malzemelerinin eksikliğinde, lavaboların bile yetersiz olduğu, bulaşıcı hastalıkların yayıldığı okullarda hayatta kalmaya çalışıyor.​​​​​​​