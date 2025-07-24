Gazze açlıktan ölüyor

DIŞ HABERLER SERVİSİ

İsrail’in 20 aydır ablukaya alarak bir yandan soykırımı sürdürürken yardım girişlerini engellediği Gazze’de açlık krizi büyüyor. Gazze’deki kitlesel açlığa karşı uluslararası tepki çığ gibi büyüyor.

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 59 bin 219'a yükseldi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in açlığa sürüklediği Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 4'ü çocuk 15 kişinin daha açlıktan hayatını kaybettiğini duyurdu. İsrail'in Gazze'ye saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana açlıktan ölenlerin sayısının 80'i çocuk olmak üzere 101'e yükseldiği bildirildi. Sağlık Bakanlığı, günde az 10 kişinin açlıktan öldüğünü kaydetti.

İki milyondan fazla insanın gıda ve diğer temel ihtiyaçlara erişim sorununun giderek tırmandığı Gazze'de yaşanan insani kriz nedeniyle İsrail üzerindeki uluslararası baskı artıyor.

STK’LERDEN AÇIKLAMA

Sınır Tanımayan Doktorlar, Save the Children (Çocukları Kurtarın) ve Oxfam dâhil 111 kuruluşu yayımladıkları ortak bildiride, Gazze’de “kitlesel açlığın” yayılmakta olduğu uyarısında bulunarak acil ve kalıcı ateşkes ile engelsiz insani yardım çağrısı yaptı.

Açıklamada, “Doktorlar, özellikle çocuklar ve yaşlılar arasında akut yetersiz beslenme oranlarının rekor seviyelere ulaştığını bildiriyor. Akut sulu ishal gibi hastalıklar yayılıyor, pazar yerleri bomboş, atıklar yığılıyor ve yetişkinler açlık ve susuzluk nedeniyle sokaklarda bayılıyor” denildi.

PSİKOLOJİK İŞKENCE

"Bu sadece fiziksel değil, aynı zamanda psikolojik bir işkence. Hayatta kalma, bir serap gibi uzaktan gösteriliyor" ifadeleri kullanılan ortak bildiride, "İnsani yardım sistemi sahte vaatlerle işleyemez. Yardım görevlileri değişen zaman çizelgelerine göre hareket edemez ya da sonuçsuz kalan siyasi taahhütleri bekleyemez" denilerek İsrail'in uygulamalarına tepki gösterildi.

“BM öncülüğündeki insani yardım sistemi başarısız olmadı; çalışması engellendi” denilen açıklamada, hükümetlerin harekete geçmek için izin beklemeyi bırakmaları gerektiği belirtildi.

Gazze için acil ateşkes, tüm kara sınırı geçişlerinin açılması ve Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde ulaştırılan yardımların serbestçe geçmesi çağrısında bulunuldu.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail'in ablukayla Gazze Şeridi'ne dayattığı açlık sebebiyle insanların bayıldığını ve hayatını kaybettiğini bildirdi.

UNRWA'nın X hesabından yapılan açıklamada, UNRWA personeli de dahil olmak üzere Gazze Şeridi'nde şiddetli açlık ve tükenmişlik nedeniyle insanların baygınlık geçirdiği belirtildi.

KÜRESEL EYLEM ÇAĞRISI

Gazze’de “kitlesel açlığın” gittikçe yayıldığını ve tehlikeli bir boyuta dönüştüğünü belirten Hamas ise yaptığı açıklamada, “Gazze'deki açlık suçunu durdurmak için dünyanın dört bir yanındaki İsrail ve Amerikan Büyükelçilikleri önünde gösteriler ve oturma eylemleri yapılması” çağrısında bulundu.

Açıklamada, “Gazze'deki kuşatma kırılıncaya ve kıtlık son bulana kadar cuma, cumartesi ve pazar günü dünyanın tüm başkentlerinde ve şehirlerinde en büyük halk hareketini gerçekleştirme çağrısında bulunuyoruz” denildi.

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TEL AVİV’DE AÇLIĞA KARŞI PROTESTO

İsrail’in başkenti Tel Aviv’de toplanan bir grup gösterici, Gazze Şeridi’nde yaşanan açlık krizine dikkat çekmek amacıyla protesto düzenledi. Ellerinde “Açlığı durdurun” ve “Gazze’ye yardım ulaştırın” yazılı pankartlar taşıyan protestocular, İsrail hükümetinden insani yardım koridorlarının açılmasını talep etti. Bazı protestocular ellerinde sembolik yardım çuvalları taşırken Başbakan Netanyahu hükümetinin Gazze’de uyguladığı sistematik aç bırakma politikasına tepki gösterdiler.

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ONLAR AÇKEN BİZ YİYEMEYİZ

İsrail'in Gazze'de dayattığı açlığın insani boyutlarını gözler önüne sermek için meslektaşlarıyla açlık grevine başlayan gazeteci Vedi Ebu Suud, “Her gün açlıktan çocuklar ölürken başka seçeneğim yoktu. Onlar ölürken ben yemek yiyemezdim” dedi. Meslektaşlarıyla Gazze’de yaşanan açlığı duyurmak için 2 arkadaşıyla “Boş Mideler Hareketi’ni” başlatan Suud, 68 yaşındaki annesinin de açlık çektiğini dile getirerek “Açlıktan yavaş yavaş gözlerimin önünde öldüğünü görüyorum” dedi. 4 gündür sadece tuzlu su tüketen Ebu Suud, kendisini açlık grevine iten nedenin, birkaç gün önce yaşlı bir kadının gözlerinin önünde açlıktan düşüp ölmesi olduğunu söyledi.