'Gazze Barış Kurulu' için imzalar atıldı: Trump'tan açıklamalar

İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen 56. Dünya Ekonomi Forumu (WEF) kapsamında gerçekleştirilen toplantıda 'Gazze Barış Kurulu' oluşturuldu.

Davos'taki Dünya Ekonomik Forumu'na NATO üyesi Türkiye ve Macaristan'ın yanı sıra İsrail, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Ürdün, Katar ve Mısır gibi ABD'nin Ortadoğu'daki müttefikleri, Ermenistan ve Azerbaycan yer aldı.

Ayrıca Fas, Pakistan, Endonezya, Kosova, Özbekistan, Kazakistan, Paraguay, Vietnam ve tartışmalı bir şekilde Belarus da katıldı. Barış Kurulu'nda Türkiye'yi temsilen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da yer aldı.

Toplantıda, ABD Başkanı Donald Trump, Gazze ve Suriye'ye ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Trump, İsrail'in ablukaya aldığı Gazze için "Bugün Gazze için daha iyi bir geleceğin başlangıcı. Bu savaş sona eriyor" dedi.

Kendisinin dünyayı "daha zengin ve daha barışçıl" bir hale getirdiğini savunan Trump, ayrıca, Suriye hakkında da konuştu.

Suriye'de "çok iyi kazanımlar" olduğunu iddia eden Trump, "Nefes alabilmeye başladılar. Oradaki yeni yönetim iyi çalışıyor. Suriye liderine güveniyorum" diye konuştu.

Trump'ın konuşmasında öne çıkan açıklamalar şöyle:

"Burada harika ve popüler liderlerle, bazıları popüler değil, bir aradayız. Hepsine teşekkür ederim. Bu liderlerin hepsi benim arkadaşlarım. Bugün burada, bu kurulda harika insanlar var. Her ülke bu barış kurulunun bir parçası olmak istiyor. Bu kuruldaki herkes arkadaşlarım, aslında birkaç tanesini sevmiyorum. Bakalım aralarında sevmediklerim var mı. Dünya barışı bu insanların sayesinde oluşuyor.

"8 SAVAŞI 9 AYDA BİTİRDİK"

ABD ekonomisi iyiyse herkes iyidir. Biz 18 trilyon dolarlık yatırım yaptık ülkemizde. Ticaret açığımızı yüzde 77 oranında azalttık. Bunu sadece 1 yıllık dönemimde yaptık.

Bugün dünya daha barışçıl. Dünyanın birçok yerinde yangınları söndürdük. Bazı yerlerde 35 yıldır süren savaşlar vardı, biz bunları bitirdik. 8 savaşı 9 ayda bitirdik. Kamboçya, Tayland, Sırbistan, Pakistan, Hindistan, İsrail, İran, Mısır, Etiyopya. Birçok ülke.

Dün Mısırlılarla bir araya geldim. Nil Nehri'yle ilgili zor bir durum var orada. Benim ikinci Başkanlık dönemimde her şey daha hızlı ilerliyor. Gazze'deki savaş artık sona eriyor. Biz küçük hale getirmeden önce inanılmaz büyük bir yangındı. Ortadoğu'da 59 ülke barışı destekliyor. Hamas silah bırakmazsa bu onların sonu olur.

"SURİYE'DE ÇOK İYİ KAZANIMLAR VAR"

İran'la da konuşacağız. DEAŞ'ı Suriye'de hızlı bir şekilde alaşağı ettik. Kurucusunu ortadan kaldırdık. DEAŞ'ı benim ilk dönemimde ortadan kaldırdık. İlk dönemim de harikaydı ama ikinci dönemim daha iyi.

Suriye'de çok iyi kazanımlar var. Nefes alabilmeye başladılar. Oradaki yeni yönetim iyi çalışıyor. Suriye liderine güveniyorum.

Bizim ülkemize yatırım yapan herkes çok mutlu olacak. NATO üyelerinin GSMH'lerinin yüzde 5'inin NATO'ya harcanmasını sağladım, İspanya hariç herkes kabul etti. İspanya'yla konuşmam gerekecek.





"DİKTATÖR MADURO'YU KAÇIRDIK"

Venezuela'nın yeni lideriyle çok iyi bir ilişkimiz var. Diktatör Maduro'yu kaçırdık. Venezuela'yı dev petrol firmalarına açtık. Venezuela çok büyük gelir elde edecek. Dev şirketler bir an önce Venezuela'dan petrol çıkarmak istiyor. Askerlerimiz de harikaydı, birinci dalgada hedeflerimize ulaştık.

Rusya-Ukrayna Savaşı'yla ilgili de, ben Başkan olsaydım bu savaş çıkmazdı. Putin, Ukrayna'yı göz bebeği olarak görüyor ve ona, "Bunu yapamazsın Putin" dedim.

Hamas'ın elinde kalan son rehineleri de vermesi ve taahhütlerini yerine getirmesi gerekiyor. Bizim Gazze'nin silahsızlanmasını ve yeniden inşasını sağlamamız lazım. Gazze'nin iyi yönetilmesi gerekiyor. İstediklerimizi başarabiliriz.

"BURADA BULUNAN HERKES BİR YILDIZ"

Birleşmiş Milletler'in inanılmaz bir potansiyeli var. Benim bitirdiğim savaşlarda bir rolleri olmadı ama olabilirdi. Onlarla çalışacağız. Artık dünya için ve Ortadoğu için daha iyi bir gelecek başlıyor. Ben dünyayı bir 'bölge' olarak adlandırıyorum. Burada bulunan herkes bir yıldız. Dünyanın en güçlü insanları. Bu zekayı barış için kullanırsanız inanılmaz şeyler olabilir."

Trump'ın dikkat çeken konuşmasının ardından katılımcılar Gazze Barış Kurulu için imzalarını attı.