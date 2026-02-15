Gazze Barış Kurulu'nun ilk toplantı tarihi belli oldu: Trump'tan açıklama

ABD Başkanı Donald Trump, 'Gazze Barış Kurulu'nun toplanacağı tarihi açıkladı. Trump, "19 Şubat 2026’da, Washington, D.C.’deki Donald J. Trump Barış Enstitüsü’nde Barış Kurulu Üyeleriyle yeniden bir araya geleceğim" dedi.

TruthSocial hesabından açıklama yapan ABD Başkanı, şunları kaydetti:

"Barış Kurulu’nun sınırsız potansiyeli vardır. Geçtiğimiz Ekim ayında Gazze’deki Çatışmanın kalıcı olarak sona erdirilmesine yönelik bir Plan yayımladım ve Vizyonumuz Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından oybirliğiyle kabul edildi. Kısa bir süre sonra rekor hızda İnsani Yardım sağladık ve hayatta olan ve hayatını kaybetmiş tüm Rehinelerin serbest bırakılmasını güvence altına aldık.

Geçtiğimiz ay ise iki düzine seçkin Kurucu Üye, İsviçre’nin Davos kentinde resmi kuruluşunu kutlamak ve Gazze’deki Siviller için cesur bir Vizyonu — ve nihayetinde Gazze’nin çok ötesinde — DÜNYA BARIŞI’nı sunmak üzere bana katıldı.

19 Şubat 2026’da, Washington, D.C.’deki Donald J. Trump Barış Enstitüsü’nde Barış Kurulu Üyeleriyle yeniden bir araya geleceğim. Burada Üye Devletlerin Gazze İnsani Yardım ve Yeniden Yapılanma çabaları için 5 MİLYAR DOLARDAN FAZLA kaynak taahhüt ettiğini ve Gazze halkı için Güvenlik ve Barışı sağlamak amacıyla Uluslararası İstikrar Gücü ve Yerel Polis teşkilatına binlerce personel görevlendirmeyi kabul ettiğini duyuracağız.

Çok önemli olarak, Hamas Tam ve Derhal Silahsızlanma taahhüdünü yerine getirmelidir. Barış Kurulu tarihteki en etkili Uluslararası Kurum olduğunu kanıtlayacaktır ve bu Kurulun Başkanı olarak görev yapmak benim için bir onurdur."