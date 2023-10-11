Gazze boğuluyor

İsrail’in Gazze’deki bombardımanı sürerken iki tarafta da ölü sayısı 2 bine yaklaştı. Hamas ‘Ateşkese hazırız’ derken İsrailli aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı ‘sivilleri silahlandırma’ kararı aldı. Ortadoğu Enstitüsü Türkiye Direktörü Gönül Tol, Netanyahu’nun kendisini ‘güçlü cevap vermek zorunda hissettiğini’ söyleyerek ‘Bu çok fazla sivil kayba yol açar. Yaptıkları sorgulanır’ dedi.

Dış Haberler

Filistinli direniş örgütleri ile İsrail güçleri arasında Hamas’ın Aksa Tufanı operasyonuyla başlayan çatışmalar dördüncü gününde devam etti. İsrail Gazze’ye aralıksız bombalar yağdırırken can kaybı ise artıyor. Tel Aviv’in Gazze’yi ‘tam abluka’ altına alma kararına tepkiler sürerken, Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir, ‘sivilleri silahlandırma’ kararı aldı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in hava saldırılarında yaşamını yitirenlerin sayısının 830’a yükseldiğini, yaralıların sayısının ise 4 bin 250’yi geçtiğini açıkladı. Bakanlık, 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria'da ölen Filistinlilerin sayısının 19, yaralananların ise yaklaşık 100 olduğunu bildirdi.

İsrail basınına göre ise Hamas saldırılarında binden fazla kişi öldü, 3 bin 400 kişi yaralandı, 100’den fazla rehine var. İsrail ordusu ise rehinelerin zarar görme ihtimaline rağmen operasyonun süreceğini duyurdu. Öte yandan ordu 360 bin yedek subayı göreve çağırdı, Gazze sınırına yakın yığınak yapmayı sürdürdü.

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, Gazze sınırına helikopter ve hava araçlarıyla “demir duvar ördüklerini” söyledi. Bir başka sözcü ise kara operasyonu seçeneğinin masada olduğunuaçıkladı.

GAZZE’YE BOMBA YAĞDI

Yoğun bombardıman sonucu Gazze’de bazı mahalleler moloz yığınına dönüştü, Mısır’a açılan Refah Sınır Kapısı ise vuruldu. Yakıt ve diğer ihtiyaç malzemelerini götürmek için bekletilen kamyonlar, saldırılar üzerine bölgeden çekildi. Tel Aviv, Mısır’a “Gazze’ye yardım gönderirseniz kamyonları vururuz” tehdidi savurdu.

Hamas ise İsrail’in güneyindeki liman şehri Aşkelon’da yaşayan sivillere “17.00’ye kadar bölgeyi terk edin” çağrısı yaptı. Ardından onlarca füze atıldı.

Gazze’de uyarı yapılmadan vurulan her sivil hedef için bir esirin öldürüleceğini açıklayan Hamas, İsrail ile ateşkesi görüşmeye hazır olduklarını duyurdu.

SİVİL ÇATIŞMA PEŞİNDE

İsrail’in aşırı sağcı ulusal güvenlik bakanı Ben-Gvir, sivil çatışmaları körükleyecek bir karara imza attı. Ben-Gvir, İsrail’in güney sınırında yaşayan sivillerin “silahlandırılacağını” söyledi. Bakanlığın 10 bin adet tüfek satın aldığını ve bunların Arapların yoğun olduğu şehirlere ve sınır yerleşimlerine gönderileceğini belirtti.

Gazze’ye yönelik ‘tam abluka’ kararı alan İsrail’in Enerji Bakanı Yisrael Katz ise 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi’ne elektrik ve su akışının kesildiğini söyledi.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, bu kararın insani hukuka aykırı olduğuna dikkat çekti.

İsrail ile Filistin arasında artan çatışmalar nedeniyle endişeli olduklarını belirten Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) Sözcüsü Jens Larke, çatışmalar sebebiyle yerinden edilenlerin sayısının 187 bin 500’e yükseldiğini kaydetti. İsrail’in elektrik ve suyu kesme kararının 610 bin kişinin içme suyuna erişemeyeceğini belirten Larke, insani yardım kuruluşlarının çatışmalar ve erişim sorunları sebebiyle duruma müdahalede yetersiz kaldığını söyledi. BM Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) ise Gazze’de yerinden edilen 180 bin kişi olduğunu, bunların 137 bin 500’ünün 83 UNRWA okuluna sığındığını açıkladı.

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İNTİKAM HIRSI NETANYAHU’YU DA YAKAR

ABD’de bulunan Ortadoğu Enstitüsü’nün Türkiye Programı Direktörü Gönül Tol, yaşananları BirGün’e değerlendirdi. İsrail’in kara operasyonu yapması durumunda sivil kayıpların katlanarak artacağını belirten Tol, “Netanyahu’nun kurduğu en sağcı hükümetle karşı karşıyayız. İsrail siyasetinde uzunca zamandır sağa kayış var ama protest sol bir damar da var. Öyle travmatik bir deneyimden geçiyorlar ki, şimdilik liderin arkasında hizalandılar" dedi. Netenyahu’nun otokrat bir sistem kurmaya çalıştığını savunan Tol, şöyle devam eti: Anayasa Mahkemesi’nin yetkisini sınırlandırmaya çalışması toplumsal protestoya yol açmıştı. İsrail ordusundan, özellikle hava kuvvetlerinden ciddi eleştiri yükselmişti. Hukukun altının oyulmasına karşı çıkılıyordu. Sivil ölümler artarsa toplumsal muhalefet yükselebilir. Gazze’ye girme amacı sorgulanır.”

Gönül TOL - Ortadoğu Enstitüsü Türkiye Programı Direktörü

ZAFİYET SORGULANACAK

Hamas’ın saldırısı sonrası Başbakan Netanyahu’nun kendini “güçlü bir cevap vermek" zorunda hissettiğini savunan Tol, şu görüşü paylaştı: “Çünkü caydırıcılığını yeniden inşa etmek zorunda. Bu sadece istihbarat zafiyeti değil askeri bir zafiyet. İlk gün saldırıdan kaçanlar saatlerce ordunun gelmesini bekledi. Bu nedenle Netanyahu için utanç verici bir durum var ortada. İsrail ordusu teknolojik olarak en kuvvetlilerden bir tanesi, Hamas ise çok güçlü değil. Elinde sınırlı kaynakları var. Buna rağmen yaptıkları operasyon hedefine ulaştı. Gazze’ye kara harekâtı olabilir. Ancak bu da Netenyahu açısından da riskli. O küçük alanda 2 milyon insan yaşıyor. Hamas 2007’den beri orayı yönetiyor. Gazze nüfusu içerisine nüfuz etmiş durumda. Bunu yaparsa, sivil kaybı çok olacak.”

YILLARDIR ÖLDÜRÜYOR

Batı’nın Netanyahu’nun arkasında birleştiğine dikkat çeken Tol, şunları söyledi: “Hamas’ın saldırısı o kadar ağır oldu ki uluslararası kamuoyu bu yüzden birleşti. Ancak böyle bir kara harekâtı ile girerlerse, o zaman bu desteği kaybedebilir. Hamas terör örgütü olarak kabul ediliyor fakat demokratik denen İsrail devleti yıllardır binlerce insanı öldürdü, birçoğu da çocuk. Batı medyasında bu konuşulmuyor. ABD’den gelen açıklamalar dehşet verici. Hamas’ı cezalandırmak isteyebilirsiniz fakat yarısının çocuk olduğu bir topluma dair bunu söyleyemezsiniz. Sorunun önemli bir kısmı da bu.”

FİLİSTİN’İN SON KOZUYDU

“Hamas’ın neden bu noktaya geldiği sorusu önemli” diyen Tol, şöyle devam etti: “Batı ve özellikle Nixon’dan itibaren Amerikan politikalarının büyük etkisi var. Biden, Trump’ın İsrail politikalarını eleştirdi, ancak bunları aynı şekilde sürdürüyor. Bir taraftan da İsrail-Suudi Arabistan için arabuluculuk yaptığı Abraham Anlaşması’nın önünü açarak, iki devletli çözümü imkânsız kılıyor, bu tamamen ABD’nin sorunu. Gelinen noktada Körfez ülkeleri de hatalı. Bir normalleşme oldu İsrail ile aralarında. İsrail ile Arap ülkeleri arasında normal ilişki olmaması, Filistin halkının tek kozuydu. Trump ve Biden bunu ellerinden aldılar” dedi.

“Bu ölçekte bir operasyonu Hamas tek başına yapamaz” diyen Tol, sözlerini şöyle sürdürdü: “Mutlaka İran’dan destek alınmıştır. Askeri eğitim ile lojistik ile ekonomi ile yapılmıştır. İran, Hizbullah’a da lojistik destek verir ama günlük operasyonlarda tamamen yetkili değildir. O yüzden ABD de İsrail de İran ile ilgili istihbarat bulamıyor. İran direkt kendisi saldırmaz, Hizbullah üzerinden temas edebilirler. Aslında bir anlayış oluştu İsrail ve Hizbullah arasında, Hizbullah sessiz kalmaz ama direkt çatışmaya müdahil olmak istemem mesajı verdi. Hizbullah mümkün olduğu kadar meselenin dışında kalacak. Onun dışında ciddi bir angajman Hizbullah için riskli. Lübnan siyasetinin önemli bir parçası olan Hizbullah, ülke bu kadar kötü durumdayken direkt müdahil olur da İsrail Lübnan’a saldırırsa, Lübnan içinde Hizbullah için hiç iyi olmaz. Dramatik bir gelişme olmadığı sürece hem İran hem Hizbullah müdahil olmayacaktır.”