Gazze'de 1 ayda 100'den fazla BM çalışanı öldürüldü

UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini, 7 Ekim'den bu yana İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda son 1 ayda 100'den fazla BM çalışanının öldüğünü açıkladı.

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail'in yoğun saldırı altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde bir ayda 100'den fazla BM çalışanının öldürüldüğünü duyurdu.

UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, UNRWA çalışanlarının öldürülmesinden duyduğu üzüntüyü ifade etti.

BM yetkilisi, "(Gazze Şeridi'nde) 1 ayda 100'den fazla UNRWA çalışanının öldürüldüğü doğrulandı. Ebeveynler, öğretmenler, hemşireler, doktorlar, destek personeli" ifadesini kullandı.

UNRWA'nın ve Filistinlilerin yasta olduğunu belirten Lazzarini, "bu felaketin sona ermesi için artık çatışmalara insani ara verilmesi" gerektiğini vurguladı. 4 İsrail askeri öldü.