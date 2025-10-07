Gazze'de 2 yıldır yıkım, yerinden edilme ve açlık yaşanıyor

Birleşmiş Milletler (BM) Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail'in 8 Ekim 2023'ten bu yana soykırım yaptığı Gazze'de "yıkım, yerinden edilme ve açlık" yaşandığını belirtti.

UNRWA tarafından yapılan yazılı açıklamada, Gazze'deki sivillerin 2 yıldır "bitmek bilmeyen yıkım, bombardıman, korku ve açlık" içerisinde yaşadığı" vurgulandı.

"Hüzün ve derin bir acı: Gazze'deki çoğu kişi için gerçek bu. İki uzun yıl boyunca insanlar yıkım, yerinden edilme, bombardıman, korku, ölüm ve açlıktan başka bir şey görmedi" değerlendirmesinde bulunulan açıklamada, "Artık acı, yıkım, ölüm ve korku milyonlarca insanın günlük yaşamının bir parçası haline geldi" ifadeleri kullanıldı.

UNRWA, Gazze'ye yönelik saldırıların durması ve ateşkes sağlanması gerektiğini vurgulayarak, "Artık silahların her yerde susması gerekiyor. Temel insani yardımlar, hiçbir engelle karşılaşmadan Gazze'ye ulaştırılmalı" çağrısında bulundu.