Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Gazze'de 24 kadın gazeteci öldürüldü!

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de 24 Filistinli kadın gazeteci öldürüldü. Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Başkanı Selame Maruf, "Kadın olmaları zalim ordu karşısında onları kurtaramadığı gibi, gazetecilik dokunulmazlığı da onları katil yapıdan koruyamadı" dedi.

Güncel
  • 08.03.2025 14:34
  • Giriş: 08.03.2025 14:34
  • Güncelleme: 08.03.2025 14:42
Kaynak: AA
Gazze'de 24 kadın gazeteci öldürüldü!
Fotoğraf: AA

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi, İsrail'in 7 Ekim'de Gazze Şeridi'ne başlattığı 15 ayı aşkın süren saldırılarında 24 Filistinli kadın gazetecinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Başkanı Selame Maruf, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle açıklamada bulundu.

İsrail'in Gazze'deki saldırılarında 24 kadın gazetecinin yaşamını yitirdiğini belirten Selame, "Kadın olmaları zalim ordu karşısında onları kurtaramadığı gibi, gazetecilik dokunulmazlığı da onları katil yapıdan koruyamadı" ifadelerini kullandı.

İsrail ordusunun Filistinli kadın gazetecilere yönelik öldürme suçunu işlemesinin uluslararası insancıl hukukun ihlali olduğunu kaydeden Selame, bunun kadın haklarını ve gazetecilerin haklarını savunduğunu iddia eden özgür dünyanın gözü önünde gerçekleştiğini vurguladı.

BirGün'e Abone Ol