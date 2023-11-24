Gazze'de 4 günlük ateşkes: Esir takası başladı

Tel Aviv yönetimi ile Hamas arasında varılan esir takası konusundaki anlaşma, Aksa Tufanı operasyonunun ardından başlayan İsrail'in saldırılarının 49. gününde sabah saat 08.00'de aktif hale geldi. İsrailli yetkililer, saat 17.50'de yaptığı açıklamada, ilk İsrailli esir grubunun Uluslararası Kızılhaç Komitesi görevlilerine teslim edildiğini ve esirlerin Refah Sınır Kapısı'na doğru götürüldüğünü duyurdu. Tayland Başbakanı Srettha Thavisin ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Hamas'ın 7 Ekim'de rehin aldığı 12 Taylandlı işçiyi serbest bıraktığını duyurdu. Haber, İsrailli rehinelerin ateşkes anlaşması uyarınca bırakılmasından önce geldi.

Hamas’ın 7 Ekim'deki Aksa Tufanı operasyonuyla başlayan İsrail güçlerinin saldırılarının 49. gününde 4 gün sürecek geçici ateşkes bugün sabah 08.00'de devreye girdi.

İsrailli yetkililer, saat 17.50 sıralarında yaptığı açıklamada, ilk esir grubunun Uluslararası Kızılhaç Komitesi görevlilerine teslim edildiğini ve esirlerin Refah Sınır Kapısı'na doğru götürüldüğünü duyurdu.

Öte yandan Tayland Başbakanı Srettha Thavisin ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gazze'de Katar'ın arabuluculuğunda yapılan ateşkesin ardından Hamas'ın, ilk olarak 12 Taylandlı rehineyi serbest bıraktığını duyurdu.

Haber, İsrailli rehinelerin ateşkes anlaşması uyarınca bırakılmasından önce geldi.

İsrail-Gazze sınırındaki kibbutzlara işçi olarak giden Taylandlılar, Hamas'ın bünyesindeki direniş gruplarının 7 Ekim saldırılarında esir alınmıştı.

İran, Taylandlı rehineler için devreye girmişti.

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Katar Dışişleri Bakanlığı'nın açıkladığı mutabakat planına göre, İsrail ve Hamas'ın Gazze Şeridi'nde Türkiye saati ile 08.00'den itibaren çatışmaları durdurmasının ardından Refah Sınır Kapısı'ndan insani yardımların Gazze Şeridi'ne nakliyesi başladı.

Taraflar arasında varılan mutabakata göre, Gazze'de İsrailli esirlerden birinci gün serbest bırakılacak aynı ailelerden 13 İsrailli kadın ve çocuğun yerel saatle 16.00'da Refah Sınır Kapısı'na doğru hareket edeceği belirtilmişti.

Katar Dışişleri Bakanlığı'nın açıkladığı mutabakat planına göre, İsrail ve Hamas'ın Gazze Şeridi'nde Türkiye saati ile 08.00'den itibaren çatışmaları durdurmasının ardından Refah Sınır Kapısı'ndan insani yardımların Gazze Şeridi'ne nakliyesi başladı.

Taraflar arasında varılan mutabakata göre, Gazze'de İsrailli esirlerden birinci gün serbest bırakılacak aynı ailelerden 13 İsrailli kadın ve çocuğun yerel saatle 16.00'da Refah Sınır Kapısı'na doğru hareket edeceği belirtilmişti.

Uluslararası Kızılhaç Komitesi, esirlerin lojistiğini sağlayacak. Uluslararası Kızılhaç Komitesi, "kendilerinin müzakerelere taraf olmadığını ancak tarafların uzlaştığı insani anlaşmalarda tarafsız aracı olarak uygulanması için rol alabileceklerini" açıkladı. Komite, planların rotası, kaç kişi veya diğer detaylar konusunda söz sahibi olmadığı ancak uygulama aşamasını üstlendiğini aktardı.

İsrail ordu radyosunun aktardığına göre, Mısır'da bekleyecek İsrailli yetkililerin esirleri teslim almasının ardından İsrail topraklarına ulaştıracağı, burada belirlenen hastanede kimlik, sağlık ve diğer kontrollerinin yapılacağı aktarıldı. Serbest bırakılan İsrailli esirlerin hastanede denetimde tutulacağı paylaşıldı.

İsrail hükümeti basın ofisi, Gazze Şeridi'nden İsrailli esirlerin çıkarılmasına ilişkin gelişmeleri kurduğu merkezden anlık aktaracağını duyurdu.

LİSTE HENÜZ AÇIKLANMADI

İsrailli esirlerin kontrollerinin tamamlanmasıyla serbest bırakılacak Filistinli kadın ve çocuk tutukluların işgal altındaki Batı Şeria'daki Ofer Askeri Hapishanesi'nde toplanacağı belirtildi.

Birinci gün serbest bırakılacak, sayısı ve kimlikleri henüz açıklanmayan Filistinli esirlerin, Ofer Hapishanesi yakınlarındaki Beytunya kontrol noktasına getirileceği ve burada Filistinli yetkililere teslim edileceği paylaşıldı. İsrail'in işgali altındaki Doğu Kudüs'te yaşayan Filistinli mahkumların da Ofer Hastanesi'nden Doğu Kudüs'teki evlerine gönderileceği aktarıldı.

İsrail'de Ulusal Güvenlik Bakanı aşırı Itamar Ben-Gvir, Filistinli tutukluların serbest bırakılmasının bir nümayişe dönüşmesine karşı önlem alınması için tüm talimatları verdiğini söyledi.

İnsani arada varılan mutabakata göre, 4 gün boyunca toplam serbest bırakılacak 50 İsrailli için 150 Filistinli tutuklunun ailelerine kavuşması öngörülüyor.

İSRAİL ATEŞKES ÖNCESİ GAZZE'Yİ VURMAYA DEVAM ETTİ

Öte yandan İsrail ordusu ateşkes öncesi Gazze'yi bombalamaya devam etti. İsrail askerleri, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bulunan Endonezya Hastanesine yoğun ateş altında baskın düzenledi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusu, Endonezya Hastanesine yoğun bombardımanın ardından baskın yaptı. Hastaneyi kuşatan İsrail askerleri yaralı bir kadını öldürdü, en az 3 kişiyi yaraladı.

Askerler, hastane baskınında en az 3 Filistinliyi de gözaltına aldı.

İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE SON DURUM

İsrail'de 7 Ekim'deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu. İsrail ordusuna göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze'deki çatışmalarda 70, Lübnan sınırında da 6 İsrail askeri öldürüldü.

İsrail'e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze'deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana İsrail'in saldırılarında Gazze Şeridi'nde 6 bin 150'den fazlası çocuk ve 4 binden fazlası kadın olmak üzere 14 bin 854 kişi hayatını kaybetti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim’den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 229 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 85 Hizbullah mensubu öldü.

Birleşmiş Milletler'in (BM) açıkladığı rakamlara göre, İsrail'in ablukayı sıkılaştırdığı ve aralıksız saldırdığı Gazze Şeridi'nde 1,7 milyon insan yerinden edilmiş durumda. İnsani felaket ve yıkımın ağır olduğu Gazze Şeridi'nin kuzeyi ve kuzeybatısında kaldığı ifade edilen on binlerce Filistinli için yardımların gönderilmesine ilişkin henüz bir plan açıklanmadı.