Gazze'de 6 esirin cesedi bulunmuştu: Birinin ABD vatandaşı olduğu açıklandı

ABD Başkanı Joe Biden, yayımladığı başsağlığı mesajında Gazze’de bulunan rehinelerden Hersh Goldberg-Polin’in ABD vatandaşı olduğunu belirterek, “Yıkıldım ve öfkelendim. Hersh, 7 Ekim'de İsrail'de barış için düzenlenen bir müzik festivaline katıldığı sırada vahşice saldırıya uğrayan masumlar arasındaydı” dedi.

ABD Başkanı Joe Biden, yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

“İsrail güçleri Refah kentinin altındaki bir tünelde Hamas tarafından tutulan altı rehinenin cesedini buldu. Hamas'ın bu acımasız teröristleri tarafından öldürülen rehinelerden birinin Hersh Goldberg-Polin adında bir Amerikan vatandaşı olduğunu teyit ettik. Yıkılmış durumdayım ve öfkeliyim. Hersh, 7 Ekim'de İsrail'de barış için düzenlenen bir müzik festivaline katılırken vahşice saldırıya uğrayan masumlar arasındaydı. Hamas'ın vahşi katliamı sırasında arkadaşlarına ve yabancılara yardım ederken kolunu kaybetti. Henüz 23 yaşındaydı. Dünyayı gezmeyi planlıyordu. Anne ve babası Jon ve Rachel'ı tanıdım. Akla hayale gelmeyecek şeylere katlanırken bile cesur, bilge ve kararlı davrandılar. Oğullarının ve vicdansız koşullarda tutulan tüm rehinelerin amansız ve bastırılamaz savunucuları oldular. Onlara hayranım ve onlarla birlikte kelimelerin ifade edemeyeceği kadar derin bir keder yaşıyorum. Bu gece tüm Amerikalıların, tıpkı Jill ve benim gibi, onlara dua edeceğini biliyorum. Sevgili Hersh'ü onlara güvenli bir şekilde ulaştırmak için yorulmak bilmeden çalıştım ve onun ölüm haberiyle kalbim kırıldı. Bu trajik olduğu kadar kınanacak bir durum. Hiç şüpheniz olmasın, Hamas liderleri bu suçların bedelini ödeyecek. Ve biz de kalan rehinelerin serbest bırakılmasını sağlayacak bir anlaşma için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz.”