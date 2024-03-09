Gazze'de altyapı hasarı 30 milyar doları aştı

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana bölgeye yönelik saldırıları sonucu altyapıdaki hasarın 30 milyar doları geçtiğini açıkladı.

İsrail'in 155 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze harabeye döndü. Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi tarafından yapılan yazılı açıklamada, 7 Ekim'den bu yana saldırıların evler, tesisler, yollar, elektrik, su ve kanalizasyon hatları da dahil olmak üzere altyapıda yol açtığı ekonomik kaybın 30 milyar doları aştığı duyuruldu.

Saldırılarda 166 hükümet binasının, 100 okul ve üniversitenin yıkıldığı, 305 okul ve üniversitede hasar meydana geldiği, 219 mescidin tamamen yıkıldığı, 287 caminin kısmen hasar gördüğü, 70 bin konutun ise tamamen yıkıldığı, 290 bin konutun kısmen tahrip olduğu ve oturulamaz hale geldiği vurgulandı. İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 70 bin ton bomba kullandığı kaydedildi.