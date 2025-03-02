Gazze'de ateşkes anlaşmasını ihlal eden İsrail ordusu 1 Filistinliyi daha öldürdü

İsrail ordusuna ait insansız hava aracının (İHA), Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Beyt Hanun kasabasında sivillerin bulunduğu bir bölgeyi hedef alması sonucu 1 Filistinli hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Gazze'deki sağlık ekiplerinin AA muhabirine yaptığı açıklamaya göre, İsrail ordusuna ait İHA Beyt Hanun kentindeki el-Mısriyyin Mahallesi’nde Filistinli bir grup sivili hedef aldı.

Saldırı sonucu 1 Filistinli hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.