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Gazze'de ateşkes anlaşmasını ihlal eden İsrail ordusu 1 Filistinliyi daha öldürdü

Ajans Haberleri
  • 02.03.2025 10:55
  • Giriş: 02.03.2025 10:55
  • Güncelleme: 02.03.2025 10:55
Kaynak: AA
Gazze'de ateşkes anlaşmasını ihlal eden İsrail ordusu 1 Filistinliyi daha öldürdü

İsrail ordusuna ait insansız hava aracının (İHA), Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Beyt Hanun kasabasında sivillerin bulunduğu bir bölgeyi hedef alması sonucu 1 Filistinli hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Gazze'deki sağlık ekiplerinin AA muhabirine yaptığı açıklamaya göre, İsrail ordusuna ait İHA Beyt Hanun kentindeki el-Mısriyyin Mahallesi’nde Filistinli bir grup sivili hedef aldı.

Saldırı sonucu 1 Filistinli hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

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