Gazze'de ateşkes görüşmeleri | Filistinli kaynaklar: Hamas anlaşma taslağına olumlu yanıt verdi
Filistin kaynaklarına göre Hamas, İsrail ordusunun Gazze kent merkezlerinden çekilmesini içeren haritayı aldıktan sonra anlaşma taslağına olumlu yanıt verdi. İsrail basını da Gazze ateşkes anlaşmasına önümüzdeki saatlerde ulaşılmasının beklendiğini öne sürdü.
Hamas, İsrail ordusunun Gazze'de kent merkezlerinden çekilmesini içeren haritayı aldıktan sonra anlaşma taslağına olumlu yanıt verdi.
Filistinli bir kaynak, İsrail ordusunun Gazze'de şehir merkezlerinden çekilmesine ilişkin haritaların, Hamas'a teslim edilmesinin ardından Hareket'ten cevap geldiğini belirtti.
Hamas'ın taslak anlaşmaya olumlu yanıt verdiği kaydedildi.
İSRAİL GÜVENLİK KABİNESİNİN TOPLANMASI BEKLENİYOR
İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde de İsrail daraltılmış "güvenlik kabinesi" ve hükümetinin; ateşkes ve esir takası anlaşmasının görüşüleceği toplantı için hazırlıklar yaptığı, bazı bakanların programlarını iptal ettiği bildirildi.
İsrail güvenlik kabinesi ve hükümetin Gazze’de ateşkes ve esir takası anlaşmasını oylamak için bugün toplanacağı ifade edildi.
Haberde, Hamas yönetiminin de anlaşmaya olumlu yanıt verdiği ve anlaşmanın bugün imzalanarak duyurulmasının beklendiği aktarıldı.
KAN'a konuşan Filistinli kaynağa göre de ateşkes görüşmelerinde ilerleme sağlandı, tüm noktalar üzerinde anlaşmaya varılarak sorunlar çözüldü.
Filistinli kaynak, anlaşmanın yarın açıklanmasının beklendiğini ve duyurulmasının ardından ateşkesin 24-48 saat içinde başlamasının beklendiğini dile getirdi.
SON TASLAKTA NE VAR?
Son taslağa göre, ilk adımlar altı haftalık bir ilk ateşkesi içerecek.
Planda ayrıca İsrail güçlerinin Gazze'nin merkezinden kademeli olarak çekilmesi ve yerlerinden edilen Filistinlilerin Gazze'nin kuzeyine geri dönmesi de yer alıyor.
Anlaşma ayrıca Hamas'ın 33 İsrailli rehineyi serbest bırakmasını ve başka adımlar atmasını da gerektiriyor.
İkinci aşama, kalan tüm rehinelerin serbest bırakılmasını, kalıcı ateşkesi ve İsrail askerlerinin tamamen geri çekilmesini içeriyor.
İsrailli bir yetkili, anlaşmanın ilk aşamasında aralarında çocukların, kadınların (bazı kadın askerler de dahil) 50 yaş üstü erkeklerin, yaralı ve hastaların da bulunduğu 33 rehinenin serbest bırakılacağını açıkladı.
İlk aşama 60 gün kadar sürecek ve her şey planlandığı gibi giderse ikinci aşama için müzakereler 16. günde başlayacak.
Bu aşamada hayatta kalan rehineler (erkek askerler ve genç sivil erkekler) serbest bırakılacak ve ölen rehinelerin cesetleri iade edilecek.