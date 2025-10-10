Gazze'de ateşkes resmi olarak devreye girdi: Bazı bölgelerde saldırılar sürecek!

İsrail ordusu, Mısır'da varılan anlaşma sonrası Gazze Şeridi'nde ateşkesin yerel saatle 12.00'de devreye girdiğini bildirdi.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin "sarı hat" olarak tanımlanan noktalara doğru kısmi çekilmesinin tamamlandığı belirtildi.

Gazze'de ateşkesin yerel saatle 12.00'de devreye girdiği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, çekilmenin olmadığı bölgelerde “acil tehdit” olarak nitelenen hedeflere saldırıların süreceği mesajına yer verildi.

İHA'LAR UÇUŞ YAPMAYA DEVAM EDİYOR

Sınırın İsrail tarafındaki AA muhabirinin aktardığına göre, ateşkesin devreye girmesinin ardından Gazze'de herhangi bir saldırı veya patlama meydana gelmedi.

Saldırılar dursa da İsrail'e ait insansız hava araçları bölgede uçuş yapmaya devam ediyor.

İsrailli esirlerin 13 Ekim Pazartesi öğleye kadar serbest bırakılması bekleniyor.

Ateşkes anlaşması kapsamında kısmi çekilme tamamlandıktan sonra Gazze'deki İsrailli esirlerin 72 saat içinde teslim edilmesi öngörülüyor.