Gazze'de ateşkes süreci: Hamas, tüm sağ İsrailli esirleri serbest bıraktı

Dünyanın gözü Gazze'ye çevrildi.

Gazze’de haftalardır süren müzakerelerin ardından İsrail ile Hamas arasında beklenen esir takası süreci başladı.

Hamas, İsrailli rehinelerin ilk grubunu saat 08.00'de Netzarim Koridoru’nda, ikinci grubunu ise saat 10.00'da Gazze'nin Han Yunus kentinde serbest bırakacağını açıklamasının ardından, serbest bırakılacak 20 İsrailli esiri Kızılhaç Komitesi (ICRC) heyetine teslim etti.

Yaşanan gelişmeler şu şekilde:

10.00 | Hamas, 20 sağ İsrailli esirin tümünü serbest bıraktı

Hamas, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında ikinci teslim noktasında 13 İsrailli esiri Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) heyetine teslim ederek tüm sağ İsrailli esirleri serbest bırakmış oldu.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, Hamas İsrailli esirleri Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta Kızılhaç heyetine teslim etti.

Hamas'ın 13 İsrailli esiri Kızılhaç heyetine teslim etmesiyle Gazze Şeridi'ndeki 20 sağ İsrailli esirin tümü serbest bırakılmış oldu.

Hamas, saat 08:00 sularında 7 İsrailli esiri Kızılhaç ekiplerine teslim etmiş, İsrail ordusu esirlerin Kızılhaç'tan alındığını ve sınırı geçtiğini açıklamıştı.

09.37 | İsrail ordusu, Gazze'den salıverilen 7 İsrailli esiri Kızılhaç'tan teslim aldığını duyurdu

İsrail ordusu, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında serbest bırakılan 7 İsrailli esiri Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) heyetinden teslim aldığını duyurdu.

Ordudan yapılan açıklamada, İsrail ordusu ve İç İstihbarat Teşkilatı Şin-Bet (Şabak) yetkililerinin Kızılhaç heyetiyle buluştuğu aktarıldı.

Kızılhaç heyetinden teslim alınarak İsrail'e götürülmek üzere yola çıkan esirlerin sağlık kontrolünden geçirileceği kaydedildi.

İsrail ordusunun Kızılhaç'a teslim edilmesi beklenen diğer esirleri almak için hazırlandığı bildirildi.

08.39 | Kassam Tugayları: İsrail anlaşmaya uyduğu sürece anlaşmaya ve belirlenen takvime uyacağız

Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail varılan anlaşmaya uyduğu sürece kendilerinin de anlaşmaya uyacaklarını ve bu bağlamda belirlenen takvime bağlı kalacaklarını duyurdu.

Kassam Tugaylarından yapılan yazılı açıklamada, ateşkes ve esir takası anlaşmasının Filistin halkının kararlılığı ve direnişinin bir sonucu olduğu belirtildi.

Açıklamada, İsrail anlaşmaya uyduğu sürece anlaşmaya uyulacağı ve bu bağlamda belirlenen takvime bağlı kalınacağı duyuruldu.

Açıklamada ayrıca "Düşman, sahip olduğu güce ve istihbarata rağmen askeri baskıyla esirlerini geri alamadı. Şimdi, direnişin en başından bu yana söz verdiği gibi boyun eğiyor ve esirlerini takas anlaşması kapsamında geri alıyor." ifadesine yer verildi.

08.30 | Filistin Esirler Medya Ofisi, serbest bırakılacak 1968 Filistinlinin ismini yayınladı

Filistin Esirler Medya Ofisi, İsrail'in ateşkes kapsamında salıvereceği müebbet hapis cezasına çarptırılan 250 Filistinli ile Ekim 2023'ten bu yana Gazze'den alıkoyduğu 1718 Filistinlinin isim listesini yayınladı.

Filistin Esirler Medya Ofisinden yapılan açıklamada, İsrail'in ateşkes ve esir takası kapsamında salıverilecek müebbet hapis cezasına çarptırılan 250 Filistinli ile Ekim 2023'ten bu yana Gazze'den alıkoyduğu 1718 Filistinlinin ismi yayınlandı.

Açıklamada, salıverilecek müebbet hapis cezasına çarptırılan Filistinlilerden 143'ünün Kudüs ve Batı Şeria dışına sınır dışı edileceği kaydedildi.

08.20 | 7 İsrailli rehine Kızıl Haç'a teslim edildi

Hamas, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında serbest bırakılacak 20 İsrailli esirden 7'sini Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) heyetine teslim etti.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, esirlerin Gazze kenti, Deyr el-Belah ve Han Yunus olmak üzere 3 noktadan aşamalı olarak serbest bırakılacağı belirtildi.

İlk aşamada serbest bırakılan esirlerin isimlerinin Matan Angrest, Alon Ohel, Guy Gilboa-Dalal, Gali Berman, Ziv Berman, Eitan Mor ve Omri Miran olduğu açıklandı.

Hamas'ın saat 10.00 civarında esirlerin bir kısmını daha serbest bırakacağı kaydedildi.

08.15 | İsrail polisi Trump ziyareti nedeniyle yolları kapattı

ABD Başkanı Donald Trump’ın İsrail ziyareti kapsamında sabah saatlerinden itibaren geniş güvenlik önlemleri devreye alındı.

İsrail Polisi, Tel Aviv ile Kudüs arasındaki 1 numaralı otoyolu her iki yönde tamamen trafiğe kapattı.

Ayrıca Kudüs’te Herzl, Rabin ve Weizmann bulvarları başta olmak üzere birçok ana cadde de kapalı durumda.

İsrail polisi halka toplu taşımayı kullanma ve talimatlara uyma çağrısı yaptı.

Trump’ın Kudüs’te İsrail Parlamentosu’nda (Knesset) konuşmasının ardından Tel Aviv’e geçerek serbest bırakılan esirler ve yakınlarıyla görüşmesi bekleniyor.

Trump’ın 09.20’de Tel Aviv’e inmesi ve 13.00’te ayrılarak Mısır’a geçmesi bekleniyor.

08.12 | Hamas Gazze'deki İsrailli esirleri Kızılhaç heyetine teslim etmeye başladı.

08.10 | "Kızılhaç, esirlerin teslim alınacağı noktaya gidiyor"

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde gerçekleştirilecek esir takası kapsamında Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) yetkililerinin teslim noktasına doğru yola çıktığını duyurdu.

Ordudan yapılan açıklamada, "Elimize ulaşan bilgilere göre Kızılhaç, Gazze'nin kuzeyindeki bir buluşma noktasına doğru ilerliyor. Burada bazı esirler, Kızılhaç'a teslim edilecek." ifadeleri yer aldı.

Açıklamada ayrıca, ilerleyen saatlerde ek esirlerin de Kızılhaç'a teslim edilmesinin beklendiği belirtildi.

***

HAMAS, SERBEST BIRAKACAĞI 20 İSRAİLLİ ESİRİN İSİM LİSTESİNİ AÇIKLADI

Öte yandan Hamas, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında serbest bırakacağı İsrailli esirlerin isim listesini açıkladı.

Hamas, Uluslararası Kızılhaç Komitesi'ne teslim edilecek 20 sağ İsrailli esirin ismini paylaştı.

Serbest bırakılacak esirlerin isimlerinin Elkana Bohbot, Matan Angrest, Avinatan Or, Yosef-Haim Ohana, Alon Ohel, Evyatar David, Guy Gilboa-Dalal, Rom Braslavski, Gali Berman, Ziv Berman, Eitan Mor, Segev Kalfon, Nimrod Cohen, Maxim Herkin, Eitan Horn, Matan Zangauker, Bar Kupershtein, David Cunio, Ariel Cunio ve Omri Miran olduğu kaydedildi.

İsrail basını, açıklanan listenin Tel Aviv yönetiminin beklentisiyle aynı olduğunu aktardı.

***

HAZIRLIKLAR GÖRÜNTÜLENDİ

Gazze'de yürürlüğe giren ateşkes anlaşması kapsamında Gazze'den bırakılacak esirlerin Gazze sınırına yakın Raim Askeri Üssü'ne getirilmesi bekleniyor.

İsraillileri hastaneye taşıyacak helikopterin üsse geldiği görüldü.

***

GAZZE'DE ATEŞKES VE ESİR TAKASI ANLAŞMASI

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken, İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'in ilk saatlerinde anlaşma devreye girmişti.

İsrail ordusunun anlaşmada belirtildiği üzere "sarı hat"ta çekilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde ateşkesin aynı gün saat 12.00 itibarıyla yürürlüğe girdiği açıklanmıştı.

İsrail'in, Gazze Şeridi'ne 8 Ekim 2023'ten ateşkes anlaşmasına kadar geçen sürede düzenlediği saldırılarda 67 bin 682 kişi hayatını kaybetmiş, 170 bin 33 kişi yaralanmıştı.