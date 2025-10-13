Gazze'de ateşkes süreci: Rehineler serbest bırakılıyor

Dünyanın gözü Gazze'ye çevrildi.

Gazze’de haftalardır süren müzakerelerin ardından İsrail ile Hamas arasında beklenen esir takası süreci başladı.

Hamas, İsrailli rehinelerin ilk grubunu saat 08.00'de Netzarim Koridoru’nda, ikinci grubunu ise saat 10.00'da Gazze'nin Han Yunus kentinde serbest bırakacağını açıklamıştı.

Öte yandan Hamas, Uluslararası Kızılhaç Komitesi'ne teslim edilecek 20 sağ İsrailli esirin ismini de paylaştı.

Yaşanan gelişmeler şu şekilde:

08.15 | İsrail polisi Trump ziyareti nedeniyle yolları kapattı

ABD Başkanı Donald Trump’ın İsrail ziyareti kapsamında sabah saatlerinden itibaren geniş güvenlik önlemleri devreye alındı.

İsrail Polisi, Tel Aviv ile Kudüs arasındaki 1 numaralı otoyolu her iki yönde tamamen trafiğe kapattı.

Ayrıca Kudüs’te Herzl, Rabin ve Weizmann bulvarları başta olmak üzere birçok ana cadde de kapalı durumda.

İsrail polisi halka toplu taşımayı kullanma ve talimatlara uyma çağrısı yaptı.

Trump’ın Kudüs’te İsrail Parlamentosu’nda (Knesset) konuşmasının ardından Tel Aviv’e geçerek serbest bırakılan esirler ve yakınlarıyla görüşmesi bekleniyor.

Trump’ın 09.20’de Tel Aviv’e inmesi ve 13.00’te ayrılarak Mısır’a geçmesi bekleniyor.

08.12 | Hamas Gazze'deki İsrailli esirleri Kızılhaç heyetine teslim etmeye başladı.

08.10 | "Kızılhaç, esirlerin teslim alınacağı noktaya gidiyor"

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde gerçekleştirilecek esir takası kapsamında Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) yetkililerinin teslim noktasına doğru yola çıktığını duyurdu.

Ordudan yapılan açıklamada, "Elimize ulaşan bilgilere göre Kızılhaç, Gazze'nin kuzeyindeki bir buluşma noktasına doğru ilerliyor. Burada bazı esirler, Kızılhaç'a teslim edilecek." ifadeleri yer aldı.

Açıklamada ayrıca, ilerleyen saatlerde ek esirlerin de Kızılhaç'a teslim edilmesinin beklendiği belirtildi.

***

HAMAS, SERBEST BIRAKACAĞI 20 İSRAİLLİ ESİRİN İSİM LİSTESİNİ AÇIKLADI

Öte yandan Hamas, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında serbest bırakacağı İsrailli esirlerin isim listesini açıkladı.

Hamas, Uluslararası Kızılhaç Komitesi'ne teslim edilecek 20 sağ İsrailli esirin ismini paylaştı.

Serbest bırakılacak esirlerin isimlerinin Elkana Bohbot, Matan Angrest, Avinatan Or, Yosef-Haim Ohana, Alon Ohel, Evyatar David, Guy Gilboa-Dalal, Rom Braslavski, Gali Berman, Ziv Berman, Eitan Mor, Segev Kalfon, Nimrod Cohen, Maxim Herkin, Eitan Horn, Matan Zangauker, Bar Kupershtein, David Cunio, Ariel Cunio ve Omri Miran olduğu kaydedildi.

İsrail basını, açıklanan listenin Tel Aviv yönetiminin beklentisiyle aynı olduğunu aktardı.

***

HAZIRLIKLAR GÖRÜNTÜLENDİ

Gazze'de yürürlüğe giren ateşkes anlaşması kapsamında Gazze'den bırakılacak esirlerin Gazze sınırına yakın Raim Askeri Üssü'ne getirilmesi bekleniyor.

İsraillileri hastaneye taşıyacak helikopterin üsse geldiği görüldü.

***

GAZZE'DE ATEŞKES VE ESİR TAKASI ANLAŞMASI

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken, İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'in ilk saatlerinde anlaşma devreye girmişti.

İsrail ordusunun anlaşmada belirtildiği üzere "sarı hat"ta çekilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde ateşkesin aynı gün saat 12.00 itibarıyla yürürlüğe girdiği açıklanmıştı.

İsrail'in, Gazze Şeridi'ne 8 Ekim 2023'ten ateşkes anlaşmasına kadar geçen sürede düzenlediği saldırılarda 67 bin 682 kişi hayatını kaybetmiş, 170 bin 33 kişi yaralanmıştı.