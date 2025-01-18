Gazze'de ateşkes yarın başlıyor: Netanyahu'dan kafa karıştıran açıklama

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yarın uygulanmaya başlanacak olan Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Netanyahu, bu konuda ABD Başkanı Joe Biden ve seçilmiş ABD Başkanı Trump'tan savaşı yeniden başlatma konusunda garantiler aldığını iddia etti.

"Eğer savaşa dönmek zorunda kalırsak, bunu yeni yollarla ve büyük bir güçle yapacağız" ifadesini kullanan Netanyahu, "Başkan Trump'ın İsrail devletine silah tedariki üzerindeki tüm kısıtlamaları kaldırma kararını takdir ediyorum" dedi.

İsrail'in Lübnan, Suriye, Irak, Yemen ve İran'a yönelik saldırılarına atıf yapan Netanyahu, Orta Doğu'daki güç dengelerini değiştirdiklerini ileri sürdü.

"REHİNE LİSTESİ GELMEDEN ATEŞKES İLERLEMEYECEK"

France24‘ün aktardığına göre İsrail yönetimi bugün yerel saatle 16:00’a kadar rehinelerin listesinin kendilerine bildirilmesini bekliyordu.

İsimlerin iletilmemesi üzerine Netanyahu şunları söyledi:

“İsrail, Hamas serbest bırakılacak ilk rehinelerin isimlerini verene kadar ateşkesi ‘ilerletmeyecek’. İsrail anlaşmanın ihlal edilmesine müsamaha göstermeyecektir.”