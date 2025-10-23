Gazze'de ateşkesin ardından ilk tıbbi tahliye gerçekleşti

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze'de varılan ateşkesin ardından ilk tıbbi tahliyenin gerçekleştiğini ve 41 kritik durumdaki hastanın tedavi için başka ülkelere gönderildiğini bildirdi.

Ghebreyesus, Gazze'den tıbbi tahliyelere ilişkin sosyal medya platformundan paylaşımda bulundu.

DSÖ'nün 41 kritik durumdaki hasta ve 145 refakatçinin Gazze'den tıbbi tahliyesine öncülük ettiğini belirten Ghebreyesus, "Bu, ateşkesin ardından ilk kez gerçekleşti. Yaklaşık 15 bin hasta hala Gazze dışında tıbbi bakım almak için onay bekliyor" ifadelerini kullandı.

Ghebreyesus, ülkelere dayanışma göstermeleri ve tıbbi tahliyeyi hızlandırmak için tüm yolların açılması yönündeki çağrılarını yineledi.