Gazze'de ateşkesin ardından yarın bölgeyi yoğun bir gündem bekliyor
Mısır'ın Şarm el-Şeyh kentinde, "Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi" düzenlenecek. Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi için kentteki güvenlik ve lojistik hazırlıklar sürerken pek çok devlet başkanı ve temsilcisi, yarın Mısır'da olacak. Zirveye Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile ABD Başkanı Donald Trump başkanlık edecek.
Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, zirve öğleden sonra kentteki konferans merkezinde "Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi" ismiyle düzenlenecek.
Zirve, "Gazze Şeridi'ndeki savaşı sonlandırmayı, Ortadoğu'da barış ve istikrarın sağlanması yönündeki çabaları güçlendirmeyi, bölgesel güvenlik ve istikrar için yeni bir sayfa açmayı" hedefliyor.
TRUMP'TAN ERDOĞAN'A, MACRON'DAN MELONİ'YE PEK ÇOK ÜLKEDEN BAŞKAN VE TEMSİLCİ GELİYOR
Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile ABD Başkanı Donald Trump'ın başkanlık edeceği zirveye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ürdün Kralı 2. Abdullah, Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ve İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan gibi 20'den fazla ülke lideri katılacak.
İRAN'DAN KATILIM YOK
İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansında yayımlanan haberde ise zirveye İranlı hiçbir yetkilinin katılmayacağı iddia edildi.
KATAR, BAE VE SUUDİ ARABİSTAN'IN HANGİ DÜZEYDE KATILACAĞI BELLİ DEĞİL
Katar ve ABD basınına göre, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Suudi Arabistan ve Endonezya'dan da katılım olacak ancak katılımın hangi düzeyde yapılacağı belirtilmedi.
İSRAİL'DEN KATILIM OLMAYACAK
İsrail Başbakanlık Ofisi, zirveye İsrail'den katılımın olmayacağını duyururken, Filistin yönetimi de zirveye katılımına ilişkin açıklama yapmadı.
BM GENEL SEKRETERİ İLE AB KONSEYİ BAŞKANI HAZIR BULUNACAK
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Antonio Costa da zirveye katılım gösterecek.
NE OLMUŞTU?
ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.
Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de anlaşma devreye girmişti.
İsrail ordusunun anlaşmada belirtildiği üzere "sarı hat"ta çekilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde ateşkesin aynı gün 12.00 itibarıyla yürürlüğe girdiği açıklanmıştı.
TRUMP'IN SABAH SAATLERİNDE İSRAİL'E GELMESİ BEKLENİYOR
Hamas ile İsrail arasında ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girmesinin ardından yarın esir takası ve uluslararası barış zirvesi gibi önemli gelişmelerin yaşanması bekleniyor.
Bu gelişmeler arasında ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı Gazze planının ilk aşamasının hayata geçirilmesi ve Mısır'ın Şarm el-Şeyh kentinde düzenlenmesi planlanan uluslararası barış zirvesi yer alıyor.
İsrail Başbakanlığı Sözcüsü Şoş Bedrosyan'ın bugünkü basın toplantısında yaptığı açıklamaya göre, İsrailli esirler yarın sabah erken saatlerde bırakılacak.
İsrailli esirlerin teslim edilmesinin ardından Filistinli esirlerin salıverilmesi öngörülüyor.
ABD Başkanı Donald Trump'ın da sabah saatlerinde İsrail'e varması ve Başbakan Binyamin Netanyahu ile birlikte İsrailli esirlerin aileleriyle görüşmesi bekleniyor.
Trump'ın ayrıca İsrail meclisinde bir konuşma yapması ve ardından da Mısır'ın Şarm el-Şeyh kentinde düzenlenecek uluslararası barış zirvesine katılması planlanıyor.