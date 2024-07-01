Gazze'de can kaybı 38 bine dayandı
İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 37 bin 900’e, yaralıların sayısı ise 87 bin 60'a yükseldi.
Kaynak: İHA
İsrail, Gazze Şeridi'ndeki katliamlarını 269 gündür sürdürüyor.
Gazze'deli Filistin Sağlık Bakanlığı, saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 37 bin 900'e ulaştığını açıkladı.
Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte gerçekleştirilen 2 saldırıda 23 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 91 Filistinlinin ise yaralandığı belirtildi.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin toplam sayısının 37 bin 900’e, yaralıların sayısının da 87 bin 60'a yükseldiği kaydedildi.