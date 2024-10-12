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Gazze'de can kaybı 42 bin 175'e yükseldi!

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 42 bin 175'e, yaralıların sayısı ise 98 bin 336'ya yükseldi.

Dünya
  • 12.10.2024 11:04
  • Giriş: 12.10.2024 11:04
  • Güncelleme: 12.10.2024 11:09
Kaynak: İHA
Gazze'de can kaybı 42 bin 175'e yükseldi!
Fotoğraf: AA

İsrail, Gazze Şeridi'ndeki katliamlarına 372 gündür devam ediyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ne son 24 saatte düzenlenen 5 saldırıda 49 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 219 Filistinlinin ise yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının toplam 42 bin 175'e, yaralıların sayısının 98 bin 336'ya yükseldiği kaydedildi.

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