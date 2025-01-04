Gazze'de can kaybı 45 bin 717'ye yükseldi

Gazze'de İsrail'in saldırıları sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 45 bin 717’ye ulaştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de yaşamını yitirenlere ilişkin bilgi verdi.

Yapılan açıklamada, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 45 bin 717'ye yükseldiği belirtildi.

Saldırılar sonucu yaralanan Filistinlilerin sayısının ise 108 bin 856'ya ulaştığı ifade edildi.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.