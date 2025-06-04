Gazze'de can kaybı 55 bin 607'ye yükseldi!

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de sürdürdüğü savaşta hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı en az 54 bin 607'ye ulaştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırıları sonucundahayatını kayebden ve yaralananlara ilişkin verileri paylaştı.

Saldırılarda 440 kişinin de yaralandığını açıklayan bakanlık, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de sürdürdüğü savaşta hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının en az 54 bin 607'ye, yaralı sayısının ise 125 bin 607'ye ulaştığını belirtti.

Öte yandan ABD destekli Gazze İnsani Yardım Vakfı (GHF), İsrail güçlerinin dün bir dağıtım noktasının yakınında yardım almaya çalışan Filistinlilere yeniden ateş açmasının ardından, en az 27 kişinin hayatını kaybetmesi ve 100'den fazla kişinin yaralanması üzerine, bugün Gazze’deki yardım faaliyetlerini bir günlüğüne askıya alacağını duyurdu.