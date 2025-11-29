Gazze'de can kaybı 70 bini aştı!

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı son 48 saatte, 2 artarak 70 bin 100'e yükseldi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail’in saldırılarında yaşanan can kayıpları ile enkazdan yeni çıkartılan cenazelere ilişkin son verileri paylaştı.

İsrail saldırılarıyla, son 48 saatte 1'i enkaz altından çıkarılan 2 Filistinlinin cansız bedeninin hastanelere ulaştırıldığı bildirildi.

ATEŞKESTEN BU YANA 354 KİŞİ KATLEDİLDİ

Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana düzenlenen saldırılarda ise 354 kişinin öldüğü, 906 kişinin yaralandığı, enkaz altından da 606 kişinin cesedinin çıkarıldığı kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasında ayrıca, Adli Tıp Kurumu'nun kayıp dosyaları ve ihbarları değerlendirerek, 21 ila 28 Kasım tarihleri ​​arasında tamamladığı ve onayladığı verilerin ardından toplam can kaybına 299 kişinin daha eklendiği aktarıldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne Ekim 2023'te başladığı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının ise 70 bin 100'e, yaralıların sayısının 170 bin 983 olduğu belirtildi.

GAZZE'DE ATEŞKES VE ESİR TAKASI ANLAŞMASI

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da imzalanan anlaşma İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de devreye girmişti.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen ara ara çeşitli iddialarla Filistinlilere yönelik saldırılarda bulunuyor.