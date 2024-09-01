Gazze'de çocuk felci aşılarının dağıtımına başlandı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah ilinde çocuk felci aşısı kampanyasının bugün başlayacağını ve 4 Eylül'e kadar devam edeceğini duyurdu.

DSÖ'nün X platformundaki hesabından yapılan yazılı açıklamada, Deyr el-Belah'ta bir günlükten 10 yaşına kadar olan çocuklara yönelik acil çocuk felci aşısı kampanyasının bugün başlayarak 4 Eylül'e kadar süreceği ve aşının bu tarihlerde her gün yerel saatle 07.30'dan 14.00'e kadar yapılacağı kaydedildi.

Çocuklar daha önce aşı olmuş olsa bile acil dozu almak ve virüsten korunmak için onların en yakın aşı noktasına getirilmesi çağrısı yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nde çocuk felcine karşı aşının ücretsiz yapılacağı ve güvenli olduğu vurgulandı.

ZAMANLAMA ÇELİŞKİSİ

Bu arada İsrail, Filistin ve Dünya Sağlık Örgütü'nün duyurduğu kampanyanın zamanlaması konusunda çelişki olduğu görülüyor.

İsrail Hükümeti'nin Filistin Topraklarındaki Faaliyetleri Koordinasyon Ofisi tarafından dün yayınlanan açıklamada, Gazze Şeridi'nin orta, kuzey ve güney bölgelerin her bölgesi için üçer gün olmak üzere 9 günlük bir süre boyunca 06.00 ile 14.00 arası günde 8 saat aşılama operasyonları yapılacağı ifade edildi.

Gazze Şeridi'ndeki hükümetin medya ofisinden dün yapılan açıklamada ise kampanyanın 1-12 Eylül tarihleri ​​arasında 12 gün süreceğini ve 1-4 Eylül tarihleri arasında Orta Valilik'te (Deyr el-Belah vilayetinde), 5-8 Eylül tarihleri ​​arasında güneydeki Han Yunus ve Refah valiliklerinde, 9-12 Eylül tarihleri ​​arasında da kuzeydeki Gazze ve Kuzey Gazze valiliklerinde gerçekleştirileceği aktarıldı.

DSÖ ise 29 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, aşı kampanyasının, Gazze Şeridi'nin orta, kuzey ve güney bölgelerinin her bölgesi için üçer gün olmak üzere 9 gün boyunca devam edeceğini ve buna yerel saatle 06.00 ile 15.00 arasında günde 9 saat boyunca bir dizi "insani ateşkesin" eşlik edeceğini duyurmuştu.

Ancak DSÖ'nün bu haberde geçen açıklamasında, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah Valiliği'nde aşılama süresinin daha önce duyurulduğu gibi 3 gün değil 4 gün süreceği belirtilirken, aşı saatleri için de farklı zamanlamalara değinildi.