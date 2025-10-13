Gazze'de Ekim 2023'ten bu yana öldürülen gazetecilerin sayısı 255'e yükseldi

Filistinli gazeteci Salih el-Caferavi'nin öldürülmesinin ardından Gazze'de hayatını kaybeden gazetecilerin sayısı 255'e yükseldi.

Gazze'deki soykırım sırasında Filistinlilerin yaşadıklarını sosyal medya hesaplarından aktaran Caferavi, geniş kitlelerce tanınır hale gelmişti. İsrail Ordusu, Caferavi'nin paylaşımlarına ilişkin karşı açıklamalar yaparak gazeteciyi hedef göstermişti.

Instagram tarafından sosyal medya hesabı kapatılan katledilen gazeteci, ateşkes anlaşmasının ilk aşamasının onaylandığını elektriği olmayan Gazze sokaklarında dolaşarak duyurduğu görüntülerle yakın zamanda gündem olmuştu.

Filistinli gazeteci, dün, İsrail'in desteklediği çeteler tarafından öldürülmüştü.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamada, Gazze'de öldürülen gazetecilere ilişkin bilgi verildi. Açıklamada Gazeteci Salih el-Caferavi'nin dün İsrail'in Gazze Şeridi'ni işgal ettiği dönemde silahlandırdığı belirtilen çetelerce öldürüldüğü hatırlatıldı.

Caferavi'nin hayatını kaybetmesiyle İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana soykırım yaptığı Gazze Şeridi'nde yaşamını yitiren gazetecilerin sayısının 255'e yükseldiği aktarıldı.

Filistinli gazetecilerin hedef alınması, öldürülmesi ve suikaste uğramasının şiddetle kınandığı açıklamada, uluslararası basın kuruluşlarına Gazze'deki Filistinli gazetecilere yönelik işlenen sistematik suçları kınama çağrısı yapıldı.

Gazze'de işlenen suçlardan, İsrail'in ve silahlandırdığı çetelerin yanı sıra ABD yönetimi ve bazı Avrupa ülkeleri sorumlu tutuldu.

Uluslararası toplum ve kuruluşlara seslenilen açıklamada, İsrail'in ve desteklediği çetelerin işlediği suçların kınanması ve sorumluların uluslararası mahkemelerde yargılanması çağrısı yapıldı.

Gazze Şeridi'ndeki gazetecilere ve medya çalışanlarına koruma sağlanması, hedef alınmalarının durdurulması talep edildi.