Gazze'de gıda krizi: Biri bebek 2 çocuk daha açlıktan hayatını kaybetti

İsrail'in insani yardım girişini kısıtlayan ablukası sebebiyle kıtlığın yayıldığı Gazze Şeridi'nde 40 günlük bir bebek ve bir çocuk daha açlıktan hayatını kaybetti.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde henüz 40 günlük olan Yusuf Muhammed es-Safedi, açlık, yetersiz beslenme ve bebek maması bulunmadığı için yaşamını yitirdi.

Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde açlık ve yetersiz beslenme sebebiyle Abdulhamid el-Ğalban isimli Filistinli çocuk hayatını kaybetti.

17 BİN ÇOCUK YETERSİZ BESLENİYOR!

Sağlık alanından kaynaklar, Gazze genelindeki hastanelere her yaştan yüzlerce kişinin şiddetli açlık ve yetersiz beslenme şikayetiyle geldiği, 17 bin çocuğun şiddetli yetersiz beslenmeden sıkıntı çektiğini belirtti.

İsrail saldırıları ve ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde açlık sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 78'i çocuk en az 88'e çıktı.

İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı kuşatması altındaki Gazze Şeridi, açlığın yayıldığı, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesinin bulunamadığı insani felaketi yaşıyor.

Yerel ve uluslararası çevreler İsrail'in "açlığı ve susuzluğu silah olarak" kullandığını belirtiyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 59 bin 29 Filistinli hayatını kaybetti, 142 bin 135 kişi de yaralandı.