Gazze'de gıda krizi: Hamas'tan küresel halk hareketi çağrısı

Hamas, İsrail'in Gazze Şeridi'nde Filistinliler aleyhinde işlediği aç bırakma suçu sonlanana kadar dünyadaki tüm kentlerde ve başkentlerde kapsamlı halk hareketi başlatılması çağrısında bulundu.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'nde işlediği aç bırakma ve soykırım suçlarının giderek tırmandığı; insanların açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybettiği vurgulandı.

Gazze'deki çocukların, annelerin ve yaşlıların yüzlerinde kıtlığın ölümcül etkilerinin görüldüğüne işaret edilen açıklamada, bu durumun ürkütücü bir küresel sessizliğin ve eylemsizliğin gölgesinde gerçekleştiğine dikkati çekildi.

Hamas, İslam alemi ve dünyanın tüm özgür halklarına, abluka kırılıncaya ve Gazze'deki kıtlık sona erinceye kadar cuma, cumartesi, pazar ve gelecek tüm günlerde dünyanın tüm başkentlerinde ve kentlerinde en geniş halk ve kitle hareketini başlatma çağrısında bulundu.

"Gelecek günler, işgalin karşısında güçlü ve yankılanan bir ses; sessiz kalanların alnında da bir utanç lekesi olsun" ifadesi kullanılan açıklamada, İsrail ve ABD büyükelçiliklerinin önünde, meydanlarda, sokaklarda, üniversitelerde ve tüm medya platformlarında eylem düzenlenmesi ve tüm dünyanın "Aç bırakma suçuna son" sloganı atması istendi.

Gazze'ye destek olmak, soykırım ve aç bırakma savaşını durdurmak için Gazze'de yaşananların insanlık vicdanı adına bir dönüm noktası mesabesinde olduğu kaydedildi.

GAZZE "AÇLIKTAN" ÖLÜYOR

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı kuşatması altındaki Gazze Şeridi, açlığın yayıldığı, su ve hijyen malzemesinin bulunamadığı insani felaketi yaşıyor.

Başta çocuklar olmak üzere, Gazze Şeridi'nde açlık nedeniyle ölümler artıyor. Yerel ve uluslararası çevreler İsrail'in "açlığı ve susuzluğu silah olarak" kullandığını belirtiyor.

Sivil altyapıyı da tahrip ederek Gazze'nin yüzde 88'ini yıkan İsrail ordusu, sürgün emirleriyle yerinden ettiği Filistinlileri sık sık barındıkları bölgelerde hedef alıyor.

İsrail'in 2 Mart'tan bu yana sınır kapılarını kapatıp insani yardım girişini kısıtlayan ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde açlık sebebiyle 80'i çocuk en az 101 Filistinli hayatını kaybetti.

Yerel ve uluslararası çevreler İsrail'in "açlığı ve susuzluğu silah olarak" kullandığını belirtiyor.