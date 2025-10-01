Gazze'de görev yapan TRT muhabiri İsrail saldırısında hayatını kaybetti

Yaklaşık 2 yıldır Gazze'deki soykırıma devam eden İsrail'in saldırısında bir basın mensubu daha katledildi.

TRT için çalışan serbest gazeteci Yahia Barzaq, İsrail'in saldırısında hayatını kaybetti.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Barzaq için "Hakikatin izini süren cesur bir ses" ifadelerini kullanırken, TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı da saldırının gerçeği gizleyemeyeceğini belirterek İsrail'e tepki gösterdi.

İsrail'in Gazze'deki saldırılarında şu ana kadar en az 271 gazeteci hayatını kaybetti.