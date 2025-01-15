Gazze'de ilan edilmesi beklenen ateşkesin şartları neler?

İsrail'in 15 aydır soykırıma devam ettiği ve resmî verilere göre tespit edilebilen yaklaşık 50 bin insanı katlettiği Gazze'de ateşkesin an meselesi olduğu belirtiliyor.

Netanyahu ve İsrail hükümetin bütün katliamlarına destek veren ABD Başkanı Joe Biden, görevini Donald Trump'a devretmesine sayılı günler kala bir 'başarı hikayesi' yaratma çabasında.

Hem Biden hem de ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan ateşkesin bu hafta sonuna kadar ilan edilmesini beklediklerini söyledi.

Öte yandan Katar, Mısır ve ABD'nin arabuluculuğunda Hamas ve İsrail arasında yürütülen dolaylı müzakereler, esir takası ve saldırıların durdurulmasıyla ilgili nihai bir anlaşmanın şekillendirilmesi için yoğun biçimde devam ederken Hamas ve İsrail'in de ateşkes için mutabakata yakın olduğu belirtiliyor.

İLK 2 AŞAMA NASIL OLACAK?

Anlaşmanın ilk aşaması muhtemelen 33 İsrailli rehinenin ve 1.000 kadar Filistinli mahkumun serbest bırakılmasını içerecek. Ayrıca İsrail'in bazı kuvvetleri de Gazze'de işgal ettikleri yerleşim yerlerinden çekilecek.

İkinci aşamada geri kalan rehineler serbest bırakılacak ve İsrail ülkenin güneyinden sürgün ettiği Filistinliler kuzeye dönecek.

Filistinli yetkililer, ikinci ve üçüncü aşamalara ilişkin detaylı müzakerelerin ateşkesin 16. gününde başlayacağını söyledi.

ABD'nin 5 gün sonra göreve başlayacak yeni başkanı Donald Trump da ateşkese çok yakın olunduğunu söyledi.

Elçisi Steve Witkoff, Doha'daki müzakerelere katılırken Trump Pazartesi gecesi Newsmax'e verdiği demeçte “Anladığım kadarıyla bir el sıkışma olmuş ve belki de hafta sonuna kadar bu işi bitirecekler” dedi.

The Guardian'a konuşan bir Pentagon yetkilisi ise “Gerçek şu ki bu ateşkes ve barış anlaşması Trump'ın ekibi tarafından yürütülüyor. Biden, Blinken ve tüm yönetim de bu anlaşmaya yardımcı olarak mirasını güvence altına aldı" dedi.