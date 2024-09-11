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Gazze'de İsrail helikopteri düştü: 2 asker öldü, 7 asker yaralandı

Gazze'de İsrail helikopterinin düşmesi sonucu 2 askerin öldüğü, 7 askerin ise yaralandığı duyuruldu.

Dünya
  • 11.09.2024 11:01
  • Giriş: 11.09.2024 11:01
  • Güncelleme: 11.09.2024 11:04
Kaynak: AA
Gazze'de İsrail helikopteri düştü: 2 asker öldü, 7 asker yaralandı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nde bir helikopterinin düştüğünü ve 2 askerin öldüğünü, 7 askerin de yaralandığını duyurdu.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, Gazze Şeridi’nin güneyindeki Refah bölgesinde, "yaralanan bir askeri hastaneye taşımak için inmeye çalışan bir helikopterin düştüğü" belirtildi.

Düşen helikopterdeki 2 askerin öldüğünü, 7 askerin de yaralandığı aktarılan açıklamada, yapılan ön incelemeye göre helikopterin düşmesinin “düşman ateşinden” kaynaklanmadığı iddia edildi.

Yaralanan askerlerin hastaneye kaldırıldığı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

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