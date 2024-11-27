Gazze'de İsrail'in vurduğu okulda can kaybı 12'ye yükseldi

Filistin resmi haber ajansı WAFA, İsrail'in vurduğu Gazze kentinin Ed-Derec Mahallesi'ndeki Tabiin Okulu'nda can kaybının arttığını belirtti.

Yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı okulda hayatını kaybedenlerin sayısının 12'ye yükseldiği kaydedildi.

Sağlık kaynakları, bu sabah Tabiin Okulu'na düzenlenen İsrail saldırısında 3'ü çocuk 10 kişinin öldüğünü, çok sayıda kişinin yaralandığını aktarmıştı.

İSRAİL, TABİİN OKULU'NDA DAHA ÖNCE DE KATLİAM YAPMIŞTI

Yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı Gazze kentindeki Tabiin Okulu, daha önce de İsrail'in kanlı katliamına sahne olmuştu.

İsrail savaş uçakları 10 Ağustos'ta Tabiin Okulu'nu bombalamış, saldırıda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu en az 100 Filistinli hayatını kaybetmişti.