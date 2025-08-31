Gazze'de İsrailli esir Idan Shtivi'nin cenazesi bulundu

İsrail ordusunun Gazze'de ulaştığını ve ülkeye getirildiğini duyurduğu bir cenazenin 7 Ekim 2023’te öldürülen İsrailli esir Idan Shtivi'ye ait olduğu açıklandı.

Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, İsrail Ulusal Adli Tıp Enstitüsü'nün gerçekleştirdiği kimlik tespit çalışması sonucu cenazenin esir Shtivi'ye ait olduğu bildirildi.

İsrail ordusu, 29 Ağustos'ta Gazze Şeridi'nde 2 esirin cenazesini bulduğunu ve ülkeye getirdiğini duyurmuştu.

Cenazelerden birinin 7 Ekim 2023'te öldürülen 56 yaşındaki Ilan Weiss'e ait olduğu açıklanırken diğeri için kimlik tespit çalışmasının yürütüldüğü belirtilmişti.

Gazze'de Hamas ve diğer Filistinli grupların elinde 20'si sağ olmak üzere 48 İsrailli esirin olduğu belirtiliyor.