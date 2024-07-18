Gazze'de katledilenlerin yüzde 70'i kadın ve çocuk!

Gazze hükümeti; İsrail'in 7 Ekim'den bu yana 81 bin ton patlayıcı kullandığını, İsrail saldırılarında yaşamını yitiren 16 bin 172 çocuk ile 10 bin 798 kadının ölenlerin yüzde 70'ini oluşturduğunu açıkladı.

Gazze Şeridi'ndeki hükümet, İsrail ordusunun Gazze'de 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırılarda 3 bin 408 katliam gerçekleştirdiğini ve 81 bin ton patlayıcı kullandığını açıkladı.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarına ilişkin son verilere yer verildi.

Açıklamaya göre, İsrail ordusu Gazze'de 285 "soykırım" saldırısı gerçekleştirdi, 3 bin 408 katliam yaptı.

YIKIMIN MALİYETİ 33 MİLYARDOLARA ULAŞTI

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana devam saldırılarının Gazze'de meydana getirdiği yıkımın toplam maliyeti 33 milyar dolara ulaştı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 38 bin 848 kişi öldü, 89 bin 459 kişi yaralandı. 10 bin kişi ise hala kayıp.

Saldırılarda yaşamını yitirenlerin 16 bin 172'si çocuk, 10 bin 798'si kadınlardan oluşuyor. Hayatını kaybeden çocuk ve kadınlar toplam ölü sayısının yüzde 70'ini oluşturuyor.

34 KİŞİ AÇLIKTAN ÖLDÜ

İsrail ordusunun saldırıların yanı sıra bölgeye insani yardım girişine izin vermemesi sonucu 34 kişi açlıktan hayatını kaybetti.

Saldırılarda 500 sağlık görevlisi, 79 Sivil Savunma görevlisi ve 160 gazeteci yaşamını yitirdi.

İsrail ordusunun baskın düzenlediği hastanelerde bulunan 7 toplu mezardan şu ana kadar 520 Filistinlinin cansız bedeni çıkarıldı.

İsrail ordusu yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı162 barınma merkezini hedef aldı.

Saldırılar sonucu 17 bin Filistinli çocuk anne veya babasını kaybetti, 3 bin 500 çocuk yetersiz beslenme ve gıdasızlık nedeniyle ölüm riskiyle karşı karşıya.

10 BİN KANSER HASTASI RİSK ALTINDA

Saldırılarda yaralanan 12 bin kişinin tedavi için yurtdışına gitmesi gerekiyor, tedaviye ihtiyaç duyan 10 bin kanser hastasının hayatı risk altında.

Farklı hastalıklarla mücadele eden 3 bin hastanın tedavi için yurt dışına gitmesi gerekiyor.

İsrail'in saldırıları sonucu yerinden edilen 1 milyon 737 bin 524 kişi bulaşıcı hastalıklara yakalandı.

Yerinden edilmeye bağlı 71 bin 338 viral hepatit enfeksiyonu vakası tespit edilirken, yaklaşık 60 bin hamile kadın, sağlık hizmetlerine erişemiyor.

İlaç ve tedavi erişimi olmayan ve kronik hastalığı bulunan 350 bin kişinin hayatı risk altında.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 310 sağlık personeli ile 36 gazetecinin de aralarında bulunduğu 5 bin kişiyi alıkoydu.

2 MİLYON KİŞİ GÖÇ ETTİRİLDİ

286 gündür devam eden İsrail saldırıları nedeniyle 2 milyon kişi göç etmek zorunda kaldı.

İsrail saldırıları sonucu 197 hükümet binasını yerle bir oldu, 115 okul ve üniversite tamamen, 330 okul ve üniversite ise kısmen yıkıldı.

Saldırılarda 107 bilim insanı hayatını kaybetti.

Saldırılarda 610 cami tamamen, 211 cami kısmen yıkıldı, 3 kilise zarar gördü.

İsrail ordusunun 7 Ekim'den bu yana toplam 81 bin ton patlayıcı kullandığı saldırılarında 150 bin konut tamamen yıkıldı, 80 bin konut kullanılamaz hale geldi, 200 bin konut ise kısmen yıkıldı.

Saldırılar sonucu 34 hastane ile 68 sağlık merkezi hizmet dışı kaldı, 162 sağlık kuruluşu ile 131 ambulans vuruldu.

Saldırılarda 206 arkeolojik ve tarihi alan yok edildi, 3 bin 30 kilometrelik elektrik şebekesi kullanılamaz hale geldi.