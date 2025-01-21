Gazze'de katliam 470 gün devam etti: 30 bin kadın ve çocuk öldü

Gazze'deki hükümet, İsrail'in 470 gündür devam eden saldırılarında 30 bini kadın ve çocuk olmak üzere 46 bin 960 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in 7 Ekim 2023-18 Ocak 2025 tarihleri arasında 470 gün boyunca sürdürdüğü saldırıların yol açtığı can kayıpları ve yıkıma dikkat çekildi.

İsrail ordusunun Gazze'de yaklaşık 16 ay boyunca gerçekleştirdiği 10 bin 100 katliam sonucunda ölen ve kaybolan Filistinli sayısının 61 bin 182'ye ulaştığı belirtilen açıklamada, "Saldırılarda yaşamını yitiren 46 bin 960 kişi hastanelere ulaştı. Cansız bedenine henüz ulaşılamayan 14 bin 222 kişi ise halen kayıp" denildi.

Aileleri hedef alan katliam sayısının 9 bin 268 olarak aktarıldığı açıklamada, "Yok olan Filistinli aile sayısı da 2 bin 92'ye ulaştı. Bu ailelerin fertleri 5 bin 967 kişiden oluşuyordu" ifadeleri yer aldı.

İsrail saldırılarında geride sadece bir fert kalan Filistinli aile sayısının 4 bin 889 olarak vurgulandığı açıklamada, geride bir kişinin kaldığı ailelerdeki ölü sayısının ise 8 bin 980 olduğu kaydedildi.

İSRAİL SALDIRILARINDA 17 BİN 861 ÇOCUK ÖLDÜ

İsrail ordusunun saldırıları sonucu 17 bin 861 çocuğun hayatını kaybettiği bilgisinin paylaşıldığı açıklamada, "Gazze'de 214 bebek de İsrail'in soykırım savaşı sırasında dünyaya geldikten sonra şehit düştü. Saldırılarda ölen 808 çocuk da henüz bir yaşını doldurmamıştı" denildi.

İsrail'in sıkı ablukaya alarak insani yardımların girişine izin vermediği Gazze Şeridi'nde 44 Filistinlinin yetersiz beslenmeden dolayı hayatını kaybettiği hatırlatılan açıklamada, 7'si çocuk olmak üzere 8 kişinin de çadırlarda soğuktan donarak yaşamını yitirdiğine işaret edildi.

Gazze Şeridi'ndeki İsrail saldırılarında 12 bin 316 kadının öldüğü aktarılan açıklamada, sağlık çalışanlarından da 1155 kişinin yaşamını yitirdiği ifade edildi.

SALDIRILARDA 205 GAZETECİ ÖLDÜ

Sivil savunma ekiplerinde görev yapan 94 çalışanın İsrail saldırılarında öldüğü belirtilen açıklamada, saldırılara maruz kalan gazetecilerden 205 Filistinlinin öldüğü, 400'ünün yaralandığı kaydedildi.

İsrail ordusunun Gazze'de görev yapan Filistin polisine karşı 150 katliam yaparak 736 güvenlik görevlisini öldürdüğüne dikkat çekilen açıklamada, "İsrail'in işgal ettiği hastanelerin yerleşkelerindeki 7 toplu mezarda 520 kişinin cesedine ulaşıldı" bilgileri paylaşıldı.