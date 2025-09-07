Gazze'de katliam sürüyor: Can kaybı 64 bin 368'e yükseldi

İsrail'in 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana yoğun saldırılar düzenlediği Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısı 64 bin 368'e, yaralı sayısı 162 bin 776'ya yükseldi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki işgalini kalıcı hale getirmek amacıyla başlattığı saldırılar aralıksız devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırıların bilançosuna ilişkin son rakamları açıkladı. Açıklamada, son 24 saat içinde Gazze Şeridi'ndeki hastanelere 87 cansız bedenin ve 409 yaralının getirildiği, cenazelerden 4'ünün daha önceki saldırılarda enkaz altında kalan sivillere ait olduğu aktarıldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde ateşkesi tek taraflı bozduğu 18 Mart'tan bu yana ise 11 bin 911 Filistinlinin öldürüldüğü, 50 bin 735 Filistinlinin de yaralandığı açıklandı.

Bakanlık, İsrail'in 7 Ekim 2023 tarihinde başlattığı saldırıların bilançosunu da açıklarken, hayatını kaybedenlerin sayısının 64 bin 368’e, yaralı sayısının da 162 bin 776’ya yükseldiğini bildirdi.

YARDIM DAĞITIM BÖLGELERİNDE ÖLENLERİN SAYISI 2 BİN 416’YA YÜKSELDİ

İsrail'in yardım noktalarına saldırılar düzenlemeye devam ettiğini de vurgulayan Filistin Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 31 cansız bedenin hastanelere ulaştığını, 132 kişinin de yaralandığını duyurdu. Açıklamada, "Yardım dağıtım noktalarında geçimlerini sağlamak için beklerken ölenlerin sayısı 2 bin 416’ya, yaralı sayısı ise 17 bin 709’a yükseldi" denildi