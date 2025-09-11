Gazze'de katliam sürüyor: Can kaybı 65 bine dayandı!

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar ile uyguladığı ablukanın yol açtığı açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 79 artarak 64 bin 725'e yükseldi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

Son 24 saatte Gazze Şeridi'ndeki hastanelere 72 ölü ve 356 yaralının getirildiği belirtildi.

YARDIM NOKTALARI HEDEF ALINIYOR

İsrail ordusunun Gazze'de 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 12 bin 170 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, 51 bin 818 kişinin yaralandığı kaydedildi.

"İsrail-ABD güdümlü sözde yardım dağıtım" noktalarında Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılarda 27 Mayıs'tan bu yana öldürülenlerin sayısının 2 bin 465'e, yaralananların sayısının da 17 bin 948'e ulaştığı ifade edildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının ise 64 bin 718'e, yaralıların sayısının 163 bin 859'a yükseldiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu belirtiliyor.

AÇLIKTAN ÖLENLERİN SAYISI 411'E YÜKSELDİ

Gazze'de son 24 saatte 1'i çocuk 7 Filistinlinin daha açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.

Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana açlıktan hayatını kaybedenlerin sayısının 142'si çocuk olmak üzere 411'e yükseldiği kaydedildi.

Birleşmiş Milletlerin (BM) desteklediği Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırmasının (IPC) Gazze kentinde kıtlık ilan ettiği 22 Ağustos'tan bu yana 27'si çocuk 133 kişinin açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle yaşamını yitirdiği ifade edildi.

IPC, Gazze kentinde "kıtlık durumu" ilan ederek, bunun eylül sonuna kadar Gazze Şeridi'nin Deyr el-Belah ve Han Yunus kentlerine yayılabileceğini bildirmişti.