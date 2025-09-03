"Gazze'de kıtlık orta kesimlere yayılabilir"

Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Sözcüsü Tess Ingram, Gazze kentinde doğrulanan kıtlığın yayılma riski olduğunu belirterek, ailelerin çocukları için gıda bulmakta çaresiz kaldığı bölgedeki durumu "tam bir felaket" olarak nitelendirdi.

İsrail'in ordusunun işgal planını devreye soktuğu Gazze kentinde bulunan Ingram, Gazze Şeridi'ndeki son durum, yaşanan kıtlık ve bunun çocuklar üzerindeki etkisine ilişkin soruları yanıtladı.

"HİÇBİR YER GÜVENLİ DEĞİL"

Ingram, Gazze kentinde artan askeri saldırı tehdidi olduğunu belirterek, "Ancak insanlarla konuştuğunuzda bunun zaten gerçekleştiğini söylüyorlar. Şehrin doğusunda ve kuzeyinde zaten yoğun bombardımanlar yaşanıyor. İnsanlar bu bölgelerden kaçıp batıya, deniz kıyısına ve giderek artan sayıda çadırın veya sahil boyunca kurulan geçici barınakların olduğu yere geliyorlar. Görüştüğüm hastane müdürleri, son birkaç gündür artan askeri hareketlilik nedeniyle kırık kemikler, yanıklar ve diğer patlayıcılar sonucu yaralanmalarla gelen daha fazla çocuk olduğunu söyledi. Bu nedenle buradaki aileler inanılmaz derecede endişeli" dedi.

Gazze kentindeki birçok kişinin, Gazze Şeridi'nin güneyine gitmeyi düşündüğünü ancak burada da durumun aynı olduğunu aktaran Ingram, insanların, güneyde yeterli yiyecek, su, alan ile çadır olmadığını ve bombardımanların orada da devam edeceğini bildiklerini ifade etti.

Ingram, Gazze'de hiçbir yerin güvenli olmadığının altını çizdi.

"DURUM TAM BİR FELAKET"

Birleşmiş Milletlerin (BM) desteklediği Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması'nın (IPC) 22 Ağustos'ta Gazze kentinde kıtlık yaşandığını doğrulamasından bu yana genel durumun değişmediğine ve iyileşmediğine işaret eden Ingram, "(Kıtlık) Durum değişmezse, birkaç hafta içinde Gazze Şeridi'nin orta kesimlerine yayılma riski var. Aileler yiyecek ve su bulmak için çaresiz. Ellerimi tutup ağlayan, 'yiyecek ne zaman gelecek? çocuğum o zamana kadar hayatta kalacak mı?' diye soran ebeveynler oldu. Durum tam bir felaket" diye konuştu.

Ingram, Gazze'deki insani yardım görevlileri ve gazetecilerin uzun zamandır Gazze'deki kıtlığa dikkati çektiğini hatırlatarak, buna rağmen hiçbir şeyin değişmediğini belirtti.

Gazze'deki insanların çaresiz durumda olduğunu çünkü daha fazla sıkıntının geleceğini bildiklerini ifade eden Ingram, "Henüz bir şeyleri değiştirmeye yönelik uluslararası baskı yok" dedi.

Ingram, UNICEF destekli beslenme klinikleri önünde çocuklarının yetersiz beslenme taramasından geçmesi için dışarıda bekleyen büyük bir ebeveyn kalabalığı olduğunu anlatarak bunlardan birçoğunun da yetersiz beslenme tedavisi için orada bulunduğunu dile getirdi.

"DAHA FAZLA ÇOCUĞUN AÇLIKTAN ÖLME RİSKİ VAR"

Bu hafta Gazze kentinde bir dizi yetersiz beslenme kliniğine gittiğini ve çocuklarda gerçekten yüksek yetersiz beslenme oranları gördüğünü aktaran Ingram, "Genel kanı, taranan çocukların yüzde 15 ila 20'sinin yetersiz beslendiği yönünde. Bu oran çok yüksek. Bu, kıtlık eşiklerinden daha yüksek. Bu durum, şu anda Gazze kenti ve Gazze Şeridi'nin geri kalanında da iyileşmek için yetersiz beslenme tedavisine ihtiyaç duyan binlerce çocuk olduğu anlamına geliyor. Yetersiz beslenen çocukları tedavi etmek için Gazze Şeridi'ne çok daha fazla malzeme ulaştırmamız, çocukların ilk etapta yetersiz beslenmesini önlemek için buraya çok daha fazla gıda ve güvenli su ulaştırmamız gerekiyor. Durum değişmezse daha fazla çocuğun açlıktan ölme riski var" değerlendirmesinde bulundu.

Ingram, Gazze Şeridi'nde 110'dan fazla çocuğun yetersiz beslenme nedeniyle öldüğünü bildirerek, bu ölümlerin yarısından fazlasının bu yıl meydana geldiğini kaydetti.

Bu durumun insan eliyle oluşturulduğunun ve açlık nedeniyle yaşanan ölümlerin önlenebilir olduğunun altını çizen Ingram, hızla tırmanın bu durumu durdurmak için çocukların ihtiyaç duyduğu malzemelerin temin edilmesi gerektiğini vurguladı.

Ingram, insanların ihtiyaçlarını karşılamak için her gün yüzlerce yardım tırının Gazze Şeridi'ne ulaşması gerektiğini, ancak halihazırda bunun gerçekleşmediğini sözlerine ekledi.