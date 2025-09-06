Gazze'de kıtlık yaşanıyor: Son 24 saatte 6 kişi daha açlıktan öldü

İsrail'in saldırıları ve ablukasıyla kıtlığı dayattığı Gazze Şeridi'nde açlık nedeniyle filistinliler yaşamını yitiriyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, açlıktan hayatını kaybedenlere ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

Açıklamada, son 24 saatte 1'i çocuk 6 Filistinlinin daha açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.

Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana açlıktan hayatını kaybedenlerin sayısının 135'i çocuk olmak üzere 382'ye yükseldiği kaydedildi.

Birleşmiş Milletlerin (BM) desteklediği Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması'nın (IPC) 22 Ağustos'taki açıklamasıyla Gazze'de kıtlık ilan etmesinden bu yana 20'si çocuk 104 kişinin açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle yaşamını yitirdiği ifade edildi.andı.