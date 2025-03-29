Gazze'de kriz sürüyor: 2 Mart'tan bu yana insani yardım girişi olmadı

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) 2 Mart'tan bu yana Gazze Şeridi'ne hiçbir insani yardım malzemesi girmediğini duyurdu.

UNRWA'nın X hesabından yayınlanan raporda, Gazze'ye 2 Mart’tan bu yana İsrail'in engellemesinin ardından insani ya da ticari hiçbir malzeme girmediği belirtildi.

Raporda UNRWA Genel Komiseri Philip Lazzarini'nin "Gazze halkı, hayatta kalabilmek için İsrail üzerinden yapılan ithalatlara bağımlı. Yardımın girmediği her geçen gün, daha fazla çocuğun aç karnına yatması, hastalıkların yayılması ve yoksulluğun derinleşmesi anlamına geliyor" şeklindeki ifadelerine yer verildi.

UNOPS'NUN 6 ÇALIŞANI ÖLDÜ

Deyr el-Belah'ta 19 Mart'ta iki BM misafirhanesinde düzenlenen saldırıda bir Birleşmiş Milletler Proje Hizmetleri Ofisi (UNOPS) çalışanının öldüğü, 6 BM personelinin yaralandığı hatırlatılan raporda, 7 Ekim 2023’ten bu yana 284 UNRWA personelinin öldürüldüğü kaydedildi.

Raporda ayrıca Gazze Şeridi genelinde 25 Mart itibarıyla 22 UNRWA sağlık merkezinden sadece 6’sının ve geçici sağlık merkezi olarak kullanılan 4 ek UNRWA kiralık tesisinin faaliyet gösterebildiği, sağlık hizmetlerinin, hem barınma merkezlerinin içinde hem dışında bulunan 53 tıbbi nokta aracılığıyla sağlandığı aktarıldı.

İsrail bombardımanlarının yeniden başlamasından bu yana UNRWA'nın çocuklara yönelik eğitim ve psikososyal destek faaliyetlerini azaltmak zorunda kaldığına dikkat çekildi.